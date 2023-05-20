帶寵物旅行者必看｜獸醫親揭4大餵食法　這樣做可減少腸胃不適

與心愛的毛孩子結伴出遊、留下難忘的美好回憶，已成為飼主們最期待的幸福！若你也正籌備與愛寵共遊，千萬不能忽略牠們適應新環境時所承受的壓力。台灣毛宇宙動物醫院主治醫生―王承歡獸醫提醒飼主：「旅行前，應備妥慣用的食物與醫療用品；旅行途中，不宜與寵物分享人類的食物，或給予平常沒有吃習慣的新產品，以免產生腸胃不適。」



旅行時該如何餵食寵物？

帶寵物出門旅行，近來很受飼主的喜愛。但對寵物來說，旅行充滿了陌生的事物，需要時間適應新的環境。許多飼主，為了讓寵物也有旅行的特殊享受，所以會給寵物加菜，提供人類食品或是一些平常沒有試過的食物，但這樣卻非常容易促成寵物的腸胃不適。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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王承歡獸醫建議，平時就可以開始餵食濕糧，除了讓寵物適應不同的選擇之外，旅行時就可以選擇攜帶方便且寵物平時就喜歡、習慣的濕糧。濕糧其實有很多好處，可以照護泌尿系統、增加水分攝取及降低卡路里攝取，較軟的質地、較高的蛋白質含量，也往往讓寵物更願意進食，食慾更好。

獸醫：平時就採乾濕糧換餵

不過因為濕糧的價格較高，除非是體型小的犬貓，不然大部分的飼主，只有在想獎勵毛孩的情況下，才會提供濕糧。

但事實上，乾糧與濕糧混合餵食其實是一個相當好的方式！就這個議題，以國際知名的寵物食品品牌法國皇家為例，該公司在研究後，直接在產品包裝上倡導乾濕換餵，並且就換餵方法提供了很好的指引與建議 :

1. 乾糧在高度脫水下擁有相對高濃縮的營養與能量，所以同等體積的乾糧與濕糧的內容物並不盡相同，為了讓寵物攝取到相同的能量和營養，乾糧的份量應比濕糧少3.5倍。



2. 餵食寵物的時候，可以分不同餐給予乾糧或者濕糧，避免在碗內同時混合乾糧和濕糧。由於乾糧不易變質，也不會留下強烈的氣味，如果你的毛孩喜歡一次只吃一點食物而不是全部吃光，不妨白天餵食乾糧，晚上再給予濕糧。



3. 若你有多隻毛孩，須依據每隻的年齡、體重和活動水平之個體差異，控制每日餵食的總量和乾濕糧的比例，而非一概而論。



4. 當開始混合餵食後，請留意反應，確保牠們適應新的餵食方式，一旦出現腸胃不適等不良反應，請立即諮詢獸醫。



乾糧當然也有其重要優勢，好比透過咀嚼有助於減少牙菌斑的累積、幫助保持口腔健康。此外，乾糧能放在碗或餵養玩具中，不用擔心變質。假如採取乾濕混合餵食，應用交替或組合的方式，讓毛孩慢慢適應，王承歡獸醫師強調，至少要一周的換食時間，逐步換餵，來避免消化不良。吃濕糧時，也應注意牙齒保健，從方方面面全方位的照護毛孩的健康！

目前市面上的濕糧選擇非常多，包裝、命名吸睛，讓很多飼主心動。但選擇濕糧，還是要注重所含的營養素。特別注意產品說明，看清楚是主食包 (罐)或副食，就乾濕換搭部分，品牌有沒有明確的建議，假如是有病症的毛小孩，更應特別小心，請獸醫師就毛小孩的狀況，推薦合適的處方糧。讓飼主的寵愛，不會成為毛孩的負擔。

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