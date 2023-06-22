牛角燒肉放題優惠$198起！任食牛舌、牛板腱、熊本豚 附分店+時段

牛角燒肉優惠！牛角推出限時燒肉放題優惠，最平$198起可以品嘗多達45款前菜、肉類、炸物等，以及自助區免費追加超過40款食品及甜品，指定分店適用，即睇優惠詳情。



牛角燒肉放題優惠$198起

牛角及牛角Buffet推出限時燒肉放題優惠！由即日起，牛角全日放題店（食べ放題実施店）指定分店推出「午市特別割引放題」，$198起歎到多達60款人氣燒肉，包括牛舌、牛胸腩、日本雞軟骨、一口燒墨魚等，更可以$33起追加生啤、日本酒及果實酒放題！

另外，香港仔中心、筲箕灣形薈分店更推出「全日特別割引放題」，同樣最平$198起可以食足90分鐘！

「午市特別割引放題」優惠詳情

推廣日期：2023年6月19日至29日

供應分店：奧海城、南昌V Walk、新蒲崗Mikiki、屯門市廣場

最後入座時間：下午4時30分



「全日特別割引放題」優惠詳情

推廣日期：2023年6月19日至29日

供應分店：香港仔中心、筲箕灣形薈



👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

另外，牛角Buffet同步推出午市「特別割引放題 」，所有分店均可以$198起，品嚐45品燒肉放題，歎到牛板腱、肩脊肉、日本直送熊本豚肉眼等，以及自助區免費追加超過40款食品、甜品及飲品，是時候約朋友去食燒肉了！

推廣日期：2023年6月19日至29日

地點：牛角Buffet全線分店

最後入座時間：下午4時20分

