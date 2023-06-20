波鞋減價｜Timberland防水靴$900有找　VEJA/Converse高筒$378起

波鞋減價潮再襲！潮流奢侈品牌網購平台NET-A-PORTER最近繼續減價，多款人氣品牌以低至半價發售，其中Timberland防水皮靴劈價至$900有找，亦有adidas、New Balance、Converse、ASICS等熱門品牌，最平$378起就可入手。另外同場更有名牌手袋半價起 FENDI有折LOEWE手袋減近萬元！

NET-A-PORTER鞋履減價 Timberland/adidas/Converse

NET-A-PORTER最近進行減價優惠，多款人氣品牌劈價至半價起，其中包括運動及鞋履款式，例如Timberland「Premium」男女裝防水皮靴，涵蓋經典黃靴、型格全黑色等，減至$900內有找！

▼Timberland Premium 防水皮靴（黃色）▼

（NET-A-PORTER官網）

▼Timberland Premium 防水皮靴（黑色）▼

（NET-A-PORTER官網）

今期優惠更涵蓋各款熱門運動波鞋，例如多款adidas、New Balance、ASICS等功能性跑步鞋，其中包括adidas ORIGINALS Forum Mid 運動鞋、New Balance 1906D 運動鞋、ASICS 金屬感運動鞋等，既舒適又易襯，最平$426起可入手！

▼adidas ORIGINALS Forum Mid 運動鞋▼

（NET-A-PORTER官網）

▼New Balance 1906D 運動鞋▼

（NET-A-PORTER官網）

▼ASICS 部份運動鞋▼

除了運動跑鞋外，多款人氣休閒鞋亦減價，其中包括VEJA小白鞋、Converse高筒布鞋等，低至$378有交易；另外多款女裝高跟鞋、拖鞋、涼鞋、皮靴等夏日款式，不論出街上班都適合，大家不要錯過。

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NET-A-PORTER 優惠詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：NET-A-PORTER官網

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