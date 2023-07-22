台灣自由行9大水族館海洋公園　Xpark超人氣　野柳海洋世界啱親子

夏天到了，去台灣旅行時，一起去水族館吧！



說到夏天就是海洋的季節！面對暑假，你安排好旅遊行程了嗎？除了陽光明媚的海灘之外，想要感受大海的氛圍，其實「水族館」就是一個更涼爽舒適的選擇，在室內就可以看到各式各樣的魚類，透過玻璃看出去的海底世界，更是美得如夢似幻。

水族館、海生館這些地方不只能觀賞到豐富的水底生物，巨大水族箱內的海洋光影，也能夠拍出許多好看的照片，是不少人大推的約會聖地。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出全台灣討論度最高的9大人氣水族館，暑假想到水族館走走的人，這份清單一定要收起來！👇👇👇

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NO. 9 小琉球海洋館

位於小琉球的「小琉球海洋館」，雖然面積不大、規模較小，館內都是一個一個的小魚缸，但各種可愛新奇的魚類也是應有盡有，諸如小丑魚、魟魚、鯊魚等等，也有觸摸池可以近距離接觸海星、海膽等生物，除此之外還有各式標本及解說，是想親近、了解海洋生物的好去處。

除了館內的海洋生物外，小琉球海洋館的門口也有許多漂亮的立體彩繪供人拍照留念，還設有戶外園區，飼養可愛的鵝、馬、羊駝等動物，可以現場購買飼料餵食，是非常療癒的體驗。

「館內的幾乎都是台灣本島的海生館沒有的稀有生物，還有一些特殊標本，非常新奇」

「門票不貴，內容很豐富」。



地址：929 屏東縣琉球鄉三民路1-100號

開放時間：08:30-17:30（六日為8:00-17:30）

門票：全票160元（台幣，下同）、半票160元（6-11歲／65歲以上／身心障礙者及1名陪同者）

*未滿6歲不收費，沒有學生、軍警、志工優惠票



NO. 8 亞太水族中心（屏東農科園區觀賞水族動物展示廳）

位於屏東長治農業生物科技園區的「亞太水族中心」是臺灣大型水族的產銷地，在3樓的觀賞水族動物展示廳有各式樣奇特的水族生物展出，像是海水神仙魚、蝴蝶魚、古代魚、珊瑚、海馬、鱟、南美異形魚、鼠魚、螢光魚等等，雖然規模不比大型海生館，但在這裡還是可以看到豐富的海洋生物。

值得一提的是，和其他水族館比起來，亞太水族中心的票價相對便宜，門票全票只要50元，還可以折抵園區內的飲料、點心等消費10元，可以說是CP值超高的水族館，也成為不少人到屏東時會拜訪的小景點。

「魚蝦種類多，適合小孩教學導覽」

「裡面終於美呆了」

「展示的魚類豐富且奇特」



地址：908 屏東縣長治鄉園西一路2號

開放時間：09:00-17:00（最後入場時間為16:30，每週二休館）

門票：全票50元、團體票40元（20人以上）、優待票25元（6-11歲／65歲以上假日入場／在學學生）

*未滿6歲／65歲以上平日入場／身心障礙者及1名陪同者免費



NO. 7 金車水產養殖研發中心

金車水產養殖研發中心位於宜蘭，裡面以多個水族箱展示出各式各樣的海洋生物。雖然水族箱的尺寸都不大，但整體而言展出的物種非常豐富，也都有詳盡的解說。此外，還設有別具特色的鯊魚養殖池，現場報名付費就可以體驗「餵鯊魚」的活動。

除了海洋生物外，金車水產養殖研發中心也有販售水產、零食、飲料、酒類等許多商品的門市部，以及設有迷你溜滑梯及玩具的兒童遊戲區，能同時滿足大人的購物慾及小孩的玩樂需求，是近年來的人氣親子景點。

「很適合親子遊」

「教育性質高，收穫頗多」

「館內有很多漂亮及少見的海洋生物」



地址：262宜蘭縣礁溪鄉淇武蘭路162-13號

開放時間：08:00-17:00

門票：全票200元、身高100公分以下100元

*鯊魚餵食體驗每份300元（限量）



台灣各水族館的設施和活動各有吸引力👇👇👇

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NO. 6 澎湖水族館

曾休館4年的澎湖水族館經過重新整修後在2019年重新對外營運，館內的設施都非常新，造景也十分漂亮，尤其是長達14公尺的「大洋池海底隧道」，能夠看見全景海洋世界，享受被海洋生物包圍的夢幻氛圍，在透著光影的水波下還能拍出超美照片。

除此之外，澎湖水族館每天會有固定兩場餵食秀，並且也非常重視生態保育教育，參觀完不只看盡絕美的海洋風景，也獲得含金量滿滿的知識。

「海底隧道太棒，餵魚秀很精彩」

「環境教育的好地方」



地址：88442澎湖縣白沙鄉岐頭村58號

開放時間：09:00-17:00

門票：全票300元、優待票210元（學生／軍／警）、愛心票150元（65歲以上／澎湖縣民）、團體票240元（20人以上）、洄游卡699元（一年內不限次數參觀）

*未滿6歲／身高未達110公分／身心障礙者及陪同者1名／白沙鄉民免費



NO. 5 野柳海洋世界

野柳海洋世界是位於新北的老字號水族館，除了有室內展區展示各種繽紛的海洋生物外，更有戶外表演空間。其實野柳海洋世界也是臺灣第一座展示海洋哺乳類動物的展館，在這裡欣賞到可愛的海豚、海獅表演，還可以額外購買「親親票」和海獅海豚們進行近距離接觸。

除了海洋生物，館內還設有「童樂趴」空間，雖然需要額外付費，不過有著各式各樣好玩的設施，非常適合帶小孩來放風。

「場地雖然不大，但覺得值回票價」

「海獅表演非常精彩」

「可愛的海獅跟海豚們真的是整場重頭戲」



地址：207 新北市萬里區港東路167-3號

開放時間：09:00-17:00

門票：全票450元、學童票380元（3歲以上學童）、愛心票225元（身心障礙者及1名陪同者）、博愛票225元（65歲以上）

*未滿3歲免費（須1名家長購票陪同入園）



NO. 4 國立海洋生物博物館

位於屏東的國立海洋生物博物館成立於2000年，佔地面積高達35.81公頃，是全臺最大的水族館，也是臺灣唯一一座以海洋生物為主題的大型博物館。海生館內共有臺灣水域館、珊瑚王國館、世界水域館和鯨典館4個主題展區，可以看到豐富的海洋生態及各式各樣的海洋生物。

各種大型的水族箱及海底隧道，夢幻的景象吸引許多遊客，場館外更有絕美的海景。同時還有夜宿海生館、餵企鵝等額外付費的套裝行程，是不少人大推的景點。

「餵企鵝深得我心！太可愛了」

「是老少咸宜的好地方」

「夜宿海生館是很紮實的行程」



地址：944 屏東縣車城鄉後灣路2號

開放時間：09:00-17:30（7、8月為9:00-18:00）

門票：全票450元、優待票250元（學生／榮民／公教退休人員）、博愛票225元（65歲以上）、團體票350元（20人以上）

*未滿6歲、身心障礙者及1名陪同者免費



來看看最受歡迎的Top3水族館是哪些👇👇👇

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NO. 3 國立海洋科技博物館

位於基隆的國立海洋科技博物館，分為主題館、區域探索館、海洋生態館、IMAX 3D海洋劇場，以及最新開幕的潮境智能海洋館等多個展區。和一般以海洋生物為主的水族館不同，海科館最大的特色是加入了許多科技的展演形式，除了能看到真實的海洋生物外，還能有各種高科技的聲光魔幻體驗。

最新的潮境智能海洋館中，就以結合了4K投影、VR互動等科技，讓遊客可以透過細緻的投影體驗置身海底世界的感覺，光影變化非常唯美，還有各種VR遊戲，是海科館的一大特色。

「很多區域都可以透過互動遊戲來認識海洋生態保育」

「很棒的海洋生態資源展覽館」



地址：202 基隆市中正區北寧路367號

開放時間：09:00-17:00（每週一休館）

門票：依參觀展區而定，各區票價詳見官網



NO. 2 Xpark

Xpark是於桃園市中壢青埔的水生公園，由日本八景島團隊打造的都會型展館被許多人認為是全臺最美的水族館，是近年來非常熱門的網美景點。雖然位於市區，但館內的海洋生物也非常豐富，除了魟魚、珊瑚、海馬等水族館常見的海洋生物外更有近期話題滿滿的「具足蟲」。

「癒見水母」是Xpark中最知名的人氣展區，超好拍的水母牆是許多人必拍的打卡熱點，除此之外還有能觀賞企鵝游泳的「Xcafe」，新型態的展示方式讓許多人都印象深刻。

「最推薦水母了，有各式各樣的水母都很可愛」

「水母區燈光效果很夢幻」

「是雨天適合去的桃園約會景點」



地址：320 桃園市中壢區春德路105號

開放時間：10:00-18:00

門票：全票550元、學生票400元（12歲以上學生）、孩童票250元（4歲以上未滿12歲兒童）、博愛票250元（身心障礙者及1名陪同者／孕婦／65歲以上）

*未滿4歲可免費入場（需有家長陪同）、團體票優惠詳見官網



NO. 1 遠雄海洋公園

位於花蓮的遠雄海洋公園其實是一座以海洋為主題的大型主題樂園。在「海洋探索館」可以欣賞到各式各樣的海洋生物，還有海底隧道以及夢幻絢麗的水母展區。除此之外，「美人魚實境秀」也是一大特色，精彩的表演非常值得一看。

因為是主題樂園，因此除了水族館區外還有各式各樣的遊樂設施，靜態的海洋生物觀賞與動態的遊樂設施體驗一次滿足，超大的園區可以玩上一整天都不會膩。

「非常適合大小朋友來玩耍的海洋公園」

「說實在的一天真的玩不完」

「想體驗海洋風情一定要來遠雄海洋公園」

「看到人魚出場真的是被美到很想哭」



地址：974 花蓮縣壽豐鄉福德189號

開放時間：09:30-17:00（六日為09:00-17:00）

門票：全票990元、優待票890元（學生／13歲以上－18歲以下）、學童票690元（7-12歲）、幼童票490元（3-6歲／100公分-115公分）、博愛票490元（65歲以上／身心障者及1名陪同者／孕婦）

*3歲以下／100公分以下免費，團體票詳見官網



小知識：全世界最大的水族館在哪

你知道世界最大的水族館在哪裡嗎？位於阿拉伯聯合酋長國首都阿布扎比的「SeaWorld」（阿布扎比海洋世界），在2022年落成後成為全世界最大的水族館，除了有涵蓋豐富海洋生物的展館外，還有一片遼闊的海洋公園。

佔地183,000平方公尺的SeaWorld，室內共有5個樓層，總共可以容納2,500萬升水及超過68,000種海洋生物，館內包含了各種水族館常見的魚群，以及鯊魚、鬼輻魟及海龜等美麗的物種，更有高達20公尺、跨越各個樓層的垂直展示水族箱「Endless Vista」，絕美的展示空間是一大特色。除此之外，還有各種不同主題的展示區域，並且和海洋世界研究及救援中心針對當地的海灣和海洋生物生態系統，進行研究、救援、保育和教育等相關工作。

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年05月29日至2023年05月28日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『人氣水族館』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】