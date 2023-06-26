盧瀚霆生日｜7月7日神徒派福利　免費搭小輪/中環摩天輪兼拎雪糕

本地人氣組合Mirror成員盧瀚霆（Anson Lo）7月7日28歲生日。盧瀚霆國際後援會將於當日免費請大家搭指定小輪航綫、玩旋轉木馬以及登摩天輪觀光，更在指定時間在街頭派雪糕。不論是否「教主」歌迷，都能受惠。



盧瀚霆生日神徒派福利 限7月7日

盧瀚霆國際後援會慶祝Anson Lo 28歲生日辦活動，與民同樂。

盧瀚霆（梁碧玲 攝）

後援會請搭天星小輪︳跟「教主」肖像影相

7月7日，後援會請大家搭天星小輪中環至尖沙嘴航綫。大家毋須繳費能夠渡維港同時，一邊與船上的Anson Lo肖像合照。

大家也能於碼頭的擋風玻璃、梯間、走廊、外牆找到Anson Lo的蹤影，讓一眾神徒們朝聖。

+ 2

免費搭到木馬/摩天輪 玩完有粉紅雪糕拎

此外，後援會會請大家暢遊中環海濱的特色設施。大家於中環碼頭下船後，可以免費乘搭香港摩天輪及位於AIA Vitality公園的旋轉木馬。

當日下午1時至4時，後援會安排Anson Lo生日主題雪糕車，並停泊於AIA Vitality公園附近的中環六號碼頭對開位置，免費派粉紅色雪糕，降溫消暑。

六號碼頭之對開（HK01 攝）

不論是否「神徒」，大家可以受惠，感受明星生日歡樂氣氛。