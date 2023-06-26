雪糕優惠｜7-Eleven新雪糕開心果新地　逢星期五買1送1平均$5

天氣熱辣辣，食杯雪糕降降溫。7-Eleven（7仔）最新推出開心果新地，逢星期五更有買一送一優惠，每杯雪糕平均低至$5！



期間限定開心果新地 星期五低至$5

7仔的開心果新地雪糕有杯裝和筒裝可以揀，同樣都是$10！星期五二人行，跟朋友、家人夾份買更抵食，因為逢周五買一送一，每杯雪糕只是$5。

（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

開心果新地買一送一優惠

優惠日期：逢星期五

地點：7-Eleven分店



開心果甜品大合集，好多人正關注中，今夏開心果甜品人氣高！相關文章︰開心果甜品︳開心果糊/開心果椰凍 蘭苑饎館/夏茶/珍多美9大推介

Monsoon Bagel

人氣網店「Monsoon Bagel 季•貝果」推出特厚雙重純粹開心果夾心Bagel，上下夾有兩層開心果乳酪，一層是濃厚鹹香開心果醬， 一層則重乳酪甜味，一鹹一甜，兩者加起來恰到好處，加上開心果碎粒，口感非常豐富。

(圖片︰IG@eatingroooo授權)

蘭苑饎館

位於太子的老字號中式糖水店「蘭苑饎館」，主打較少有的開心果糊。顏色呈超誇張的超翠綠色，不過絕非加了色素，而是選用了色水較深的伊朗開心果研磨而成。

夏茶

元朗人氣茶飲店「夏茶」的限定品「開心果椰子凍」，人氣高企，一般到下午就會售畢，想試一定要趁早去。開心果椰子凍將開心果醬混合椰青水，食落味道香濃則不失清甜。