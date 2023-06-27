中菜優惠｜九龍海逸君綽酒店海雲天　海鮮桶小菜任食套餐買1送1

撰文：胚芽豆豆
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九龍海逸君綽酒店中菜廳「海雲天」，推出全新網上預訂優惠。即日起至7月31日，只要在網上預訂「環球盛宴」套餐以及晚市限定的「任食海鮮桶放題」，就可以享有特價。不過要留意，優惠必須於最少1天前透過網站預訂，而且需最少2位起用。

「海雲天」網上預訂優惠

現只要在網上預訂「環球盛宴」套餐，即可享有買一送一優惠！同樣，經網上預訂晚市限定的「任食海鮮桶放題」，就可以有3小時任食海鮮，人均低至$430起。

【1】「環球盛宴」套餐

「環球盛宴」套餐原價$1,656，現網上優惠價為人均$399 。菜式包括鹽焗奄仔蟹、梳打埠瓦罉煲翅、鮑汁扣南沙肚膠等，既美味又滋潤保養。

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【2】「任食海鮮桶放題」優惠

「任食海鮮桶放題」包3小時任食三款口味海鮮桶，人均$430起。海鮮桶包括雪蟹腳、青口、鮑魚、小龍蝦等多款海鮮。口味有三款選擇，包括意式香草奶油、泰式依桑風味及檳城喇沙風味。另外，無限追加逾40款精選美食，再加免費任飲紅白餐酒、啤酒、汽水或橙汁。喜歡吃海鮮的大家千萬不要錯過。

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「海雲天」網上預訂優惠

【1】「環球盛宴」套餐
日期：即日起至7月31日

【2】「任食海鮮桶放題」優惠
日期：即日起至7月31日

海雲天

地址︰紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店2樓
查詢︰2996 8459

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