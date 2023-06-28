放題優惠｜日式高質放題多人同行減勁多　2個鐘任食第二位起6折計

日式放題優惠！於香港開設逾40年的日本菜館，近日宣佈大優惠！凡2人或以上享用放題，放題第2位起即享6折優惠，2位人均$310，愈多人同行，價錢愈低！即睇餐廳地址、放題供應時間。



日式放題多人同行優惠

開業已逾40年的四季．悅日本餐廳近日推出多人同行優惠。由即日起，凡2人或以上享用原價$388的日式放題，第2位起即享6折優惠。2位人均$310，3位人均$284.5，4位人均271.6，愈多人同行，價錢愈平愈抵食！

（圖片來源：FB@四季．悅日本餐廳）

100款美食飲品

四季．悅日本餐廳的放題有多達逾100款食品及飲品可以捺，包括日本直送的刺身、象拔蚌壽司、煎鵝肝、比目魚寶雲酥、燒牛仔骨、酥炸軟殼蟹、明太子雞翼、串燒以及天婦羅等，適合口味不同的朋友齊齊享用。

（圖片來源：FB@四季．悅日本餐廳）

2個鐘任食

放題於平日與周六、日的晚間以及周六、日的午間提供，每人享用美食2個鐘。晚市方面，放題供應時間為18:00 - 21:30；而午市方面，放題供應時間為12:00 - 15:00。店方會收客人加一服務費。

（圖片來源：FB@四季．悅日本餐廳）

小童及長者7折

此外，除了多人同行優惠，餐廳亦有小童及長者優惠，以正價7折（即$271.6）享用放題。各種優惠不能夠同時使用！喜歡日本菜的朋友，不要錯過了！

（圖片來源：FB@四季．悅日本餐廳）

四季．悅日本餐廳

地址： 九龍九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 1樓101-103號舖（九龍灣店）；香港島金鐘夏慤道16號遠東金融中心UG樓A1號舖（金鐘店）

電話：2219 5222（九龍灣店）；2294 0088（金鐘店）

網站：https://www.facebook.com/shikietsu

