迪士尼100周年復古公仔　唐老鴨/小熊維尼…便利店45款新精品登場

迪士尼全新精品登場！便利店推出45款全新迪士尼精品，其中包括迪士尼100周年復古系列公仔，亦有迪士尼家品、床品、廚具及電器等，涵蓋米奇、米妮、唐老鴨、小熊維尼、鋼牙與大鼻、三眼仔、勞蘇等人氣角色，又可愛又實用，迪士迷千祈不要錯過！



迪士尼精品預購！唐老鴨/小熊維尼/鋼牙與大鼻/三眼仔

7-11便利店推出全新45款迪士尼精品預購，當中包括多款迪士尼100週年復古系列11吋公仔、超可愛的小熊維尼趴趴公仔等人氣收藏品。今次亦有大量迪士尼日用家品、廚具、床品，例如鋼牙與大鼻及唐老鴨坐墊、抱枕、毛毯；小魚仙及史迪仔充電尿袋；三眼仔陶瓷煲等，即看換購詳情！

（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

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【1-4】迪士尼100週年復古系列 11吋米奇/米妮/唐老鴨/小熊維尼（預購價： $199）

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鋼牙與大鼻、唐老鴨系列家品

【5-6】鋼牙與大鼻/唐老鴨茶壺及茶杯套裝連托盤（預購價： $349）

【7-8】鋼牙與大鼻／唐老鴨摺合式梳化（預購價： $469）

【9-10】鋼牙與大鼻／唐老鴨坐墊（預購價： $159）

【11-14】鋼牙與大鼻/ 唐老鴨抱枕（預購價： $149）、鋼牙與大鼻/ 唐老鴨毛毯（預購價： $159）

鋼牙與大鼻、唐老鴨系列床品

【15-16】鋼牙與大鼻/唐老鴨絲般綿1000針床笠連枕套（預購價：單人$159／雙人加大$239／加大$259）

【17-18】鋼牙與大鼻/唐老鴨絲般綿1000針冷氣被（預購價：單人$299／加大$369）

【19-20】鋼牙與大鼻/唐老鴨絲般綿1000針枕套(2 個)（預購價：$99）

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迪士尼可愛便攜式電器

【21-23】InfoThink 小熊維尼／三眼仔／史迪仔公仔充電支架座（Apple Watch 及 Airpods 適用）（預購價：$248）

【24-26】InfoThink 三眼仔／勞蘇／史迪仔／小熊維尼餅乾造型磁吸充電器（預購價：$298）

【27-29】i-Smart 迪士尼便攜式行動電源 小魚仙／鋼牙與大鼻／史迪仔（預購價： $238）

【30-32】i-Smart 迪士尼卡通陶瓷煲-唐老鴨／鋼牙與大鼻／三眼仔（預購價： $399）

小熊維尼公仔、三眼仔拍拍燈

【33-34】小熊維尼 10 吋趴趴公仔（預購價： $149）、小熊維尼 7 吋坐姿公仔（預購價： $99）

【35】三眼仔拍拍燈（預購價： $199）

【36-39】迪士尼小飛象/小熊維尼款浪漫櫻花水晶球（預購價： $369）、迪士尼黛絲/ 唐老鴨款愛心迷你半胸像（預購價： $189）

迪士尼單車、滑板車、電動機車擺設

【40-43】迪士尼冰雪奇緣/漫威蜘蛛俠/Toystory 16 吋兒童快裝單車及兒童滑板車、 巴斯光年閃輪快裝兒童滑板車（預購價： $1,380）

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【44-45】迪士尼汽車總動員電動玩具車閃電麥坤（預購價： $1,880）、迪士尼米妮電動玩具機車（預購價： $1,280）

更多7-11精品詳情如下：

（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

7-11迪士尼精品 換購詳情

預購方法：前往「7仔預購站」 官網預購，再於7-11便利店出示「產品條碼」及付款。

預購日期：即日起至7月11日

取貨日期：2023年6月27日至10月23日*

*各款產品之取貨日期及詳情，請留意官網或向店內職員查詢。

