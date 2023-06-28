香港teamLab登陸MegaBox！記者實玩6大打卡位沉浸光影 附購票連結

teamLab香港即將登陸九龍灣ＭegaBox！展覽以「teamLab共創！未來園」為題，正式於7月9日開幕！今次記者率先入場試玩，精選及介紹６大必去打卡位，讓大家入場可玩得更得心應手！



香港teamLab 7月登陸MegaBox

teamLab香港MegaBox站，於2023年7月9日至2023年1月14日展出，為期約半年的展覽與過往一樣，以光影及科技帶來沉浸式體驗，讓人與藝術品融為一體，探索生活的無限可能性。

逾萬呎光影空間，玩起上來非常精采！（麥超億攝）

沉浸光影世界 過萬呎6大打卡位

是次展覽選址九龍灣MegaBox，佔地逾萬呎，創作團隊精選了6個於世界各地廣受歡迎的作品，打造糅合視覺藝術與感知互動效果的大型沉浸空間。當中包括文青打卡必到的「塗鴉自然 ── 鼓動山脈與山谷，紅色名錄」及「光球管弦樂團」、親子必玩的「滑梯水果園」及「小人所居住的桌子」、閨蜜不可錯過升級版的「天才跳房子」、以及隨意發揮藝術天份的「彩繪城鎮」 及 「彩繪城鎮立體紙模型」；藝術愛好者萬勿錯過。

teamLab香港站，門口即有打卡牌！（張旭珠攝）

【第一站】塗鴉自然 ── 鼓動山脈與山谷，紅色名錄

這個區域擁有一個由山脈及山谷的組成的立體地形，加上水流光影效果，看上去好似識郁一樣！最得意是可以用畫紙描繪出各種生物，畫好後經旁邊的scanner，所繪的生物即時會出現在此區域中！這些「生物」彷彿被注入生命，會跳躍或飛行，還會相互掠食，共同形成一個生態系統，非常獨特！

（張旭珠攝）

最初，記者用了紫色畫了蝴蝶及青蛙，後來發覺在暗的環境中很難看到！想自己畫的「生物」sharp點，建議用上黃、紅或綠等色！另外，造訪時也有人在「生物」上寫上自己的名字，看到有自己名字的「生物」跳來跳去，感覺好有趣呢！

【第二站】彩繪城鎮

彩繪城鎮與塗鴉自然相似，不過是城市版。這個城鎮的所有建築、汽車，甚至是UFO都是由大家的圖畫構建而來，當畫好圖畫scan，圖畫就會立體地出現在牆上。此外，當觸碰城鎮中的任何東西，都會配以相應的動畫效果，比如觸碰汽車，都會改變汽車的速度等，感覺好有趣！

【第三站】滑梯水果園

如果想打卡，記者覺得滑梯水果園都是理想好去處！這條滑梯上有著各種水果圖案及球體，當人在上滑動時，身體撞上球體時，球體即會彈飛出去，並產生煙花爆發的畫面！

【第四站】天才跳房子

呢個展區名為「天才跳房子」，感覺有點像我們小時候常玩的跳飛機，須靠單腳跳躍行進完成關卡。「水面」上漂浮著 ○∆□ 三個符號圖案，須連續跳同款圖案，才會有魚兒、蝴蝶和小鳥彈出。

看似簡單遊戲，實際要玩也不易。（麥超億攝）

【第五站】小人所居住的桌子

這個區有3張桌子，設定為小矮人所居住的地方。桌子有好多小矮人在跑來跑去，如果有人將手或其他東西放在桌子上時，這些小矮人就會感知到它，「跳」到它上面，並做出滑行、跳躍和攀爬的動作。

【第六站】光球管弦樂團

這個光球管弦樂團幾乎每個teamLab展都見到！展區內有好多七彩波波，當球體滾動時，顏色和聲音都會變化，好像一場管弦樂表演！此外，這個區域的拍攝效果很好，如果喜歡打卡的朋友，可集中在這間房打卡。

《富衛保險 10周年呈獻「 teamLab共創！未來園」》

日期：2023年7月9日至2024年1月14日

地點：香港九龍灣宏照道38號企業廣場5期 MegaBox13樓

時間：星期一至五14:00-22:00、星期六、日及公眾假期10:00-22:00

購票方法：Trip.com早鳥優惠票價：成人門票 HK$198、兒童門票 HK$148（6月8日至7月8日）

正價票價：成人門票 HK$220、兒童門票 HK$180（7月9日至2024年1月14日）