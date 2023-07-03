牛角Buffet燒肉放題$228起　任食牛五花+日本九州黑毛和牛國產牛

牛角Buffet即日起有新餐牌，多達165品選擇！早割時段$228起任食牛五花，指定放題更新加日本國產牛及日本九州黑毛和牛，CP值極高！



新餐牌加入新元素，引入「日の焼肉」、「風の焼肉」、「水の焼肉」、「世の焼肉」、「唯の焼肉」及「霧の焼肉」6種放題 (100分鐘)選擇︰

【1】日の焼肉 人氣好評特選放題 (100分鐘)

必食推介：牛五花、王樣！日本熊本豚腩肉及雞腿肉

【2】風の焼肉 精選澳洲和牛放題 (100分鐘)

必食推介：薄燒澳洲和牛赤身、王樣！牛頸脊

【3】水の焼肉 日本極上國產牛放題 (100分鐘)

必食推介：日本國產牛肩脊肉、澳洲/美國和牛平鐵牛扒

【4】世の焼肉 日本極旨國產牛放題 (100分鐘)

必食推介：王樣！特上日本國產牛頸脊、日本國產牛肩脊扒

【5】唯の焼肉 日本贅沢國產牛放題(130分鐘)

必食推介：日本國產牛肉眼貝肉蓋、吉列牡蠣之怪物

【6】霧の焼肉 日本究極國產牛放題(130分鐘)

必食推介：日本九州黑毛和牛肉眼、日本松葉蟹腳

（圖片來源︰牛角）

其中「日の焼肉」早割時段$228起食到，任食牛五花、日本國產牛及日本九州黑毛和牛，本來正價要$258起。日本國產牛主要來自福岡北部「すすき牧場」的玄米黑牛，牧場以自耕玄米為主要飼糧，肉質有獨一無二的穀香；油花均勻，肉質軟嫩而不油膩。至於「水の焼肉」、「世の焼肉」、「唯の焼肉」，大家可品嚐日本國產牛肩脊肉、日本國產牛頸脊、日本國產牛西冷及日本國產牛肉眼貝肉蓋等。

另外，日本九州黑毛和牛入口細嫩，肉汁巧多，一口接一口食不停！如果吃「霧の焼肉」，會吃到日本九州黑毛和牛肉眼及西冷，有絲絲奢華感。

牛角Buffet 分店地址

旺角雅蘭中心店

旺角雅蘭中心2樓209-213號舖

查詢︰2152 1822

尖沙咀美麗華店

尖沙咀美麗華廣場1期G08 & 09號舖

查詢︰898 2898

觀塘裕民坊店

觀塘裕民坊3樓301號舖

查詢︰2661 3790

灣仔利東街店

灣仔利東街地下G32號舖及1樓F30A號舖

查詢︰2882 7811

葵芳新都會廣場店

葵芳新都會廣場6樓611至620號舖

查詢︰2699 2238

沙田好運中心店

沙田好運中心3樓3078-79號舖

查詢︰2667 7128