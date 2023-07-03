荔枝角開倉｜戶外運動鞋狂減$100起　行山鞋/防水鞋/氣墊鞋多款色

戶外運動鞋開倉優惠！荔枝角最新推出戶外運動鞋開倉減價，低至$100就可以買到一對多功能戶外防水鞋，適合雨天穿搭之餘，更有耐用防滑行山鞋、水陸兩著鞋、氣墊運動鞋等，認真激抵，即看優惠詳情。



戶外運動鞋開倉$100起！雨季必買防水鞋/行山鞋/氣墊運動鞋

戶外運動用品專門店Freex最近於荔枝角推出開倉優惠，由即日起至7月23日，多款戶外運動鞋開倉減價，當中涵蓋多功能防水戶外鞋、超輕水陸兩著鞋、黃金鞋底戶外鞋、超輕或氣墊運動鞋等，每對低至$100就可以入手！

夏天雨季頻繁，一對防水鞋必不可少。今期開倉減價包括多款多功能防水戶外鞋，不但顏色百搭易襯，而且包含防水、耐磨、透氣等多功能款式，最平$299起買到。

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此外，多款超輕水陸兩著鞋亦大減價至$199起，不但具承托力，同時兼具防滑及快乾，適合雨天穿著；至於平日想買對較輕身的運動鞋，亦可以考慮入手高密度橡膠底的氣墊鞋，售價低至$150。

今期開倉更包括有女裝舒適涼鞋、超厚底戶外鞋等，不但具護足功能，同時舒適透氣，有興趣不要錯過！Freex開倉優惠將於荔枝角香港工業時裝批發中心樓上舉辦，記得趁抵價入手。

Freex開倉優惠海報如下：

Freex戶外運動鞋開倉優惠 詳情

推廣日期：即日起至7月23日

推廣地點：九龍青山道489號-491號香港工業中心C座6樓C8室（港鐵荔枝角站）

