哈利波特音樂會12月香港公演！經典配樂魔法世界呈現巨銀幕附票價

哈利波特音樂會將於12月再臨香港上演！今次演出，樂隊將會奏出《哈利波特》第5集——《鳳凰會的密令》之中的多首配樂。奏樂期間，場內的大銀幕會同步放映電影內容，引領大家投入魔法世界。



哈利波特音樂會12月香港上演！

《〈哈利波特：鳳凰會的密令™〉交響音樂會》（圖片來源：快達票）

由樂團Sound of Faeries演奏的《〈哈利波特：鳳凰會的密令™〉交響音樂會》，將於12月12日，在九龍灣國際展貿中心上演。繼上次樂團在香港奏出多首《哈利波特》第4集——《火盃的考驗》的樂曲後，今次將會演奏第5集——《鳳凰會的密令》之中的配樂。

Sound of Faeries樂團（圖片來源：Sound of Faeries）

在演奏期間，場內達40英尺的大銀幕會以高畫質播放整套電影，帶領大家進入霍格華茲，感受魔法世界予人的奇幻、震撼。

整個演出長約180分鐘（當中包括20分鐘休息時間），只適合6歲或以上之人士觀賞。標準門票分為$1280、$980、$680三種，亦設有$680的輪椅人士門票。所有門票即日起於各快達票售票處、官方網站與特約銷售點有售。

《哈利波特：鳳凰會的密令》電影海報

《哈利波特：鳳凰會的密令》講述哈利波特與榮恩、妙麗等朋友成為五年級生時，與食死人開戰的故事。電影於2007年上映時深受環球各國的觀眾歡迎，票房收入高達9.4億美元，電影也曾當選7月9日至7月22日期間的「2007年香港一週票房冠軍」。

《〈哈利波特：鳳凰會的密令™〉交響音樂會》

地點：九龍灣國際展貿中心匯星

地址：九龍九龍灣展貿徑1號

日期：2023年12月12日

時間：20:00

票價：$1280、$980、$680（標準門票）$680（輪椅人士門票）

快達票網站：https://premier.hkticketing.com/shows/show.aspx?sh=HARRY1223&langpref=zh-cht

