寵物小精靈8月空降橫濱！比卡超兵團巡遊+祭典　附日子/時間/地點

撰文：何以諾
出版：更新：

大量比卡超出沒注意！《寵物小精靈》界盛會「寶可夢世界錦標賽」在今年8月暑假開波！首次由美國移師日本。橫濱有巡遊、祭典、音樂劇、無人機表演、街頭打卡點，非參賽者都可以置身如動畫世界，與一班可愛、賦有個性的小精靈見面！小精靈訓練員，你們準備好沒有？

寵物小精靈8月湧現橫濱

《寵物小精靈》膾炙人口，自出世27年來擁有不少愛好者。作為《寵物小精靈》界盛會的「寶可夢世界錦標賽」，今年8月更會首次由美國移師至小精靈的創作地——日本，於8月8至14日在橫濱國際平和會議場舉行。

（圖片來源：Pokémon World Championships 2023）

除了包括《Pokemon GO》、《寶可夢大集結》、《寶可夢朱／紫》、《寶可夢集換式卡牌遊戲》在內的多個比賽項目，今年的比賽場地一帶會有多個娛樂項目，大家與一班可愛的小精靈可以互動，可愛勇猛兼備。

【1】祭典 —— ポケモン夏祭りパーク

（圖片來源：Pokémon World Championships 2023）

日期：8月11至14日
時間：09:00 - 19:00
地點：神奈川縣橫濱市西區橫濱港未來臨港公園

【2】巡遊 —— Let’s Celebrate! The Pokémon Parade!!

（圖片來源：Pokémon World Championships 2023）

日期：8月14日
時間：約16:00 - 16:40
地點：神奈川縣橫濱市西區橫濱港未來けやき通り

【3】街頭表演 —— Let’s Celebrate! The Pokémon Parade!!

（圖片來源：Pokémon World Championships 2023）

日期：8月8至14日
時間：15:00-15:15、16:45-17:00（8至13日）；13:00 - 13:15、15:00-15:15（14日）
地點：神奈川縣橫濱市西區橫濱港未來Grand Mall Park

【4】音樂劇 —— Imagination! Into the Next!!

（圖片來源：Pokémon World Championships 2023）

日期：8月8至14日
時間：19:15-19:30、20:30-20:45
地點：神奈川縣橫濱市中區新光紅磚公園橫濱紅磚倉庫

【5】音樂劇+無人機表演 —— We Move!!

（圖片來源：Pokémon World Championships 2023）

日期：8月8至14日
時間：20:30 - 20:55
地點：神奈川縣橫濱市西區橫濱港未來臨港公園潮入りの池エリア

【6】街頭打卡點 —— ポケジェニック

（圖片來源：Pokémon World Championships 2023）

日期：8月8至14日
時間：依所在設施開放時間開放
地點：神奈川縣橫濱市
橫濱皇后廣場、橫濱船舶飯店、日本丸紀念公園、MARK IS 港未來、MARINE & WALK 橫濱、橫濱 COSMOWORLD、橫濱Hammerhead、橫濱WORLD PORTERS 以及 ランドマークプラザ

多個娛樂項目需預約

多個娛樂項目需預約才可參與，不接受即場排隊輪候。以上娛樂項目1、2、4及5，需要預先在官方預約網站 https://worlds-reservation.pokemon.co.jp/s/pk1/?wovn=ja 登記。

（圖片來源：Pokémon World Championships 2023）

寵物小精靈為何將會湧現橫濱？

「寶可夢世界錦標賽」將於今年8月於日本橫濱舉辦，當地將會同場舉辦娛樂活動，把寵物小精靈帶到大家眼前。

參與活動前，需要提前預約嗎？

部份活動需要提早預約，預約方式可參閱內文

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