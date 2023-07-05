龍堡國際自助晚餐限時買一送一！任食生蠔、威靈頓牛柳每位約$300

自助餐優惠！平時上班辛勞，下班或假期，何不吃一頓豐富的晚餐犒賞自己？龍堡國際近日推出限時自助晚餐買一送一優惠，連加一低至$316.8位，可任食生蠔、雪花蟹爪、精選刺身、威靈頓牛柳及一系列精致的環球美食！即睇優惠詳情！



龍堡自助晚餐 任食生蠔、威靈頓牛柳

愛吃自助餐的人，必不可錯過龍堡國際近日推出的快閃優惠！龍堡國際的園林閣，自助晚餐向來以菜品繁多及新鮮聞名，近日還推出自助晚餐限時買一送一優惠！平均每位成人淨價$316.8起，即可任食生蠔、雪花蟹爪、刺身冷盤、威靈頓牛柳、北京片皮鴨、香草黑椒烤西冷牛肉、香草蒜子烤羊、Mövenpick雪糕、無限量暢飲支裝汽水等，選擇多又優質，實現味蕾大滿足。

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龍堡國際園林閣自助晚餐「滋味共享」限時買一送一

優惠1（買一送一）：星期一至四，平均每位成人淨價 $316.8*起，星期五至日、公眾假期及前夕，平均每位成人淨價$328.8*

*價錢已包括加一服務費，免費之客人需繳付成人原價加一服務費，星期一至四：$52.8；星期五至日、公眾假期及前夕：$54.8。

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優惠2（單人或單數組合）：星期一至四，每位成人淨價 $348*，星期五至日、公眾假期及前夕，每位成人淨價 $368*

*價錢已包括加一服務費

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自助晚餐時間：18:30 – 21:30

推廣期：2023年6月7日 - 2023年7月31日

訂座及查詢電話：2378 7672 / 2378 7673

