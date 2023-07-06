行李箱推介｜7大必買耐用行李箱！RIMOWA、超薄瘦身行李箱$599起

不少港人計劃出國旅遊，一個高質且耐用的行李箱相當重要！本文整理7大行李箱推介，涵蓋不同人氣品牌，如Jollying PEBBLE、Lojel、American Tourister、RIMOWA等，其中性價比高的MUJI行李箱亦上榜，部分更做限時優惠低至$599，就可以入手名牌耐用行李箱！



行李箱7大耐用推介！RIMOWA、American Tourister、瘦身行李箱易收納

行李箱推介【1】Jollying PEBBLE

去旅行周車勞動，一個，而同時想方便收納，Jollying PEBBLE摺疊式瘦身行李箱是不錯選擇！Jollying PEBBLE行李箱提供薄身，且容易收納的尺寸完全可以慳位，堅硬的前後外殼耐用，而且不會變形，方便又實用。

（Jollying PEBBLE）

Jollying PEBBLE行李箱提供20吋（$899）、24吋（$1,499）及30吋（$1,999），並有超多顏色選擇，例如黑色、灰色、紅色、粉紅色、深藍色、深綠色、淺藍色及淺綠色。目前豐澤購買可享獨家優惠，售價低至$764起！

現時豐澤網店設有超過1,400款旅遊產品，當中逾700件旅行用品包括行李箱、旅遊轉插等產品低至34折，分享旅行行程有機會贏總值高達$50,000 KKday現金券。

（Jollying PEBBLE）

優惠價：$764起

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行李箱推介【2】Lojel

另一款行李箱推介，是來自日本行李箱品牌Lojel！Lojel行李箱向來備受旅遊用家討論，全因其簡約又大方的設計，不只耐看且耐用， 其中以Cubo系列最為受歡迎，採用掀蓋式設計，無需打開整個行李箱取物，非常適合在小型旅館及狹小空間使用，配合其擴充式拉鏈設計，可以擴大收納空間，完全滿足旅行愛購物掃貨的用家！

（Lojel）

（Lojel）

優惠價：$2,565起

購買網址：https://hk.lojel.com/

行李箱推介【3】American Tourister

提到耐用及性能兼具的旅行箱品牌，絕對要留意American Tourister。American Tourister行李箱，採用可擴充式設計，可以增加收納空間，同時配備TSA海關密碼鎖、安全拉鏈、平穩滑順車輪等多項功能，加上外觀實淨，設計中性大方，性價頗比高。

（American Tourister）

價錢：$888起

購買網址：https://www.americantourister.com.hk/zh/luggage/

行李箱推介【4】RIMOWA

對於來自德國的行李箱品牌RIMOWA，相信不少人對它都不感陌生。RIMOWA說得上是行李箱界內的「紅人」，坊間上都可以見到其設計，成為不少行李箱模仿的對象，RIMOWA採用簡約流線設計，不但脫俗時尚，其外殼亦相對堅固耐撞，而且提供超多尺寸與系列款式，並提供終生保養服務，因而收獲不少忠實用家！

價錢：$4,800起

購買網址：https://www.rimowa.com/cn/zh/home

行李箱推介【5】Samsonite

講到設計獨特，行李箱品牌Samsonite就提供不一樣的旅遊選擇！Samsonite行李箱設有不同系列款式，其中STEM系列就最受觸目，行李箱外觀簡約大方，而且設計毫不取巧，外殼正面設有便擕式手把，內部採用超寬敞設計，可以擺放大量物品，部分更提供分隔式收納位，方便整理行李，絕對是懶人必備！

（Samsonite）

價錢：$2,180起

購買網址：https://www.samsonite.com.hk/zh/home

行李箱推介【6】HALLMARK

HALLMARK行李箱同樣是旅客熱捧品牌！HALLMARK行李箱提供超多系列款式，顏色選擇多多之餘，實用性又頗高，但價位相對親民。其中以PC前揭式可擴充款式最受歡迎，外觀時尚復古，而且輕盈又堅韌，同時可擴展行李箱收納空間，亦是實惠之選。

（HALLMARK）

（HALLMARK）

價錢：$799起

購買網址：請按此

行李箱推介【7】MUJI無印良品

最後一款性價比高的行李箱推介，當然非MUJI無印良品莫屬！MUJI行李箱採用聚酯纖維材質，掙用簡約日系設計，而且提供多款耐看顏色選擇，款式沉實大方，不論是去旅遊，還是出外公幹同樣適合，尤其是商務人士至愛，加上不時都會推出優惠，想買有質素的行李箱，又不想太「肉赤」，MUJI絕對是經濟之選！

價錢：$1,289起

購買網址：https://onlineshop.muji.com.hk/