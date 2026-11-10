銀座酒店推介15大必住酒店$226起！近銀座站、築地市場、百貨公司

銀座酒店推介！遊東京選擇住銀座區優勢多多，不但位處東京中心地帶，而且鄰近各大百貨、購物中心、藥妝店，集購物與美食都很多，步行至築地市場、東京鐵塔等人氣景點亦相當近，又近JR及地鐵站！另外，去東京旅遊可順道留意東京新酒店推介、新宿酒店推介、上野酒店推介。不要忘記使用最新Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以低至半價訂心水酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

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東京銀座酒店推介【1】銀座酒店by GRANBELL（GINZA HOTEL by GRANBELL）

位處於銀座商圈內、交通便捷的GINZA HOTEL by GRANBELL，是圈內注重水療服務的新酒店。酒店裡的大型水療中心提供溫泉浴池、桑拿房、休息空間，讓大家完成一日的行程後鬆一鬆。要注意！由於酒店鄰近商場、交通方便、擁有水療設施，酒店經常被預訂一空。欲入住的朋友，切記及早訂房。

銀座酒店by GRANBELL（GINZA HOTEL by GRANBELL）

房價：人均$701起

地址：chuoku ginza 7-2-18, 銀座, 東京, 日本

交通：於新橋站北口出站後，步行約5分鐘或於銀座站C-1或C-2出口出站後，步行約5分鐘

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東京銀座酒店推介【2】宜必思尚品東京東銀座酒店（ibis Styles Tokyo Ginza East）

宜必思尚品東京東銀座酒店於2023年中開幕，作為新酒店，設施新淨和貼心，最大優點是交通便利，幾分鐘路程內可到不同地鐵站，方便出行到相對應景點，如果不怕走路，十多分鍾可步行到東京車站，可以乘搭JR。房間方面，酒店走性價比路線，房間雖不算大，但設計方便舒適和乾淨。另外酒店11樓設有大浴場，有室內和室外池，住客可以泡浴消除疲勞，然後享用免費雪條，晚上宵夜時段更提供免費茶泡飯。

宜必思尚品東京東銀座酒店（ibis Styles Tokyo Ginza East）

房價：人均HKD$460

地址：東京都, Chuo-ku Shintomi 1-2-13

交通：東京地下鐵寶町站步行約4分鐘、新富町站步行約5分鐘

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東京銀座酒店推介【3】宜必思尚品東京銀座酒店 （ibis Styles Tokyo Ginza）

宜必思尚品東京銀座酒店 （ibis Styles Tokyo Ginza） 位於東京的心臟地帶，於2023年6月開幕，算是最新酒店之一，距離銀座車站和新橋車站均需步行6分鐘，若前往築地市場站、銀座站、東銀座站、東京車站等亦可步行前往，交通方便，且鄰近24小時便利店、日比谷公園、築地戶外市場等。酒店客房舒適，頂層設有大浴場，大堂更會提供免費咖啡，方便住客享用。

宜必思尚品東京銀座酒店 （ibis Styles Tokyo Ginza）

房價：人均HKD$358起（標準雙人房）

地址：日本東京都, Chuo-ku, Ginza 7-10-9

交通：銀座車站、新橋車站步行6分鐘

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東京銀座酒店推介【4】Dormy Inn高階酒店 - 澀谷神宮前溫泉 （Dormy Inn Premium Shibuya Jingumae Hot Spring）

第2間銀座酒店是Dormy Inn高階酒店 - 澀谷神宮前溫泉 （Dormy Inn Premium Shibuya Jingumae Hot Spring）位，於澀谷和原宿附近的中心，距離地鐵明治神宮前站步行5分鐘，前往火車站、購物中心、代代木公園等都相當方便，而且附近美食林立，非常方便。酒店客房空間不算大，但乾淨整潔，最棒是提供舒適的大浴場，晚上更會供應免費拉麵及雪糕！

Dormy Inn高階酒店 - 澀谷神宮前溫泉 （Dormy Inn Premium Shibuya Jingumae Hot Spring）

房價：人均HKD$540起（雙人床房）

地址：日本東京都, Shibuya-ku Jingumae6-24-4

交通：地鐵明治神宮前站步行5分鐘、JR原宿站及澀谷站步行10分鐘

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東京銀座酒店推介【5】銀座回廊街皇家花園康瓦斯酒店 （The Royal Park Canvas Ginza Corridor）

銀座回廊街皇家花園康瓦斯酒店 （The Royal Park Canvas Ginza Corridor）於2022年開幕，地理位置優越，可輕鬆前往地鐵線，距離銀座站步行約5分鐘，附近坐落一整排食店，吃東西相當方便，附近亦有購物商店。酒店裝潢新穎時尚，客房舒適，並配備投影機、高級音響等設備，頗有家庭劇院感覺！

銀座回廊街皇家花園康瓦斯酒店 （The Royal Park Canvas Ginza Corridor）

房價：人均HKD$739起（標準荷里活雙床房）

地址：日本東京都, Chuo-ku, Ginza 6-2-11

交通：銀座站步行約5分鐘

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東京銀座酒店推介【6】the b 銀座（The b Ginza）

酒店位於多個車站的中間，步行至東銀座站及新橋站分別只需要7分鐘及6分鐘，交通十分方便。另一方面，酒店於2021年全新開幕，因此無論是設備抑或設計均十分時尚。客房的空間大小適中，而且設備齊全，適合旅客入住。於Trip.com獲得4.5/5的評分，不少旅客都表示，於銀座步行數分鐘，即可以回到酒店，方便得很，而且酒店採用全自動化入住及退房手續，令效率提升不少。值得向其他旅客推薦。

the b 銀座（The b Ginza）

房價：人均HKD$421起（雙床房）

地址：Ginza 8-12-13, 104-0061, 中央區, 東京, 日本

交通：新橋站步行6分鐘

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東京銀座酒店推介【7】銀座Agora酒店 （Agora Tokyo Ginza）

銀座Agora酒店 （Agora Tokyo Ginza）於2020年開幕，是數一數二的靚裝修新酒店！酒店位於三越、松屋銀座、歌舞伎座附近，步行2分鐘就到達東銀座站，步行10分鐘就可至銀座及銀座站，交通方便，樓下亦有2間便利店，且鄰近築地市場，不論逛街或觀光都十分方便。酒店房間設計簡約，具有和風現代感， 整潔舒適且設備新穎，位於鬧市中但環境安靜，樓下更會每日提供茶水點心，絕對推介！

銀座Agora酒店 （Agora Tokyo Ginza）

房價：人均HKD$439起（高級大床房）

地址：日本東京都, Chuo-ku Ginza 5-14-7

交通：地下鐵東銀座站步行2分鐘

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東京銀座酒店推介【8】銀座名鐵穆瑟酒店 （HOTEL MUSSE GINZA MEITETSU）

提到銀座酒店，銀座名鐵穆瑟酒店 （HOTEL MUSSE GINZA MEITETSU）絕對是不錯選擇，距離東銀座站或新橋站步行5至6分鐘左右就到達，而且可以直達羽田或成田機場，步行15分鐘已經可抵東京車站，除了樓下設有便利店，同時亦鄰近銀座大街、築地市場、東京鐵塔等。酒店設計相當用心，裝潢極具日式風格，房間舒適寬敞，床邊設有大大個採光玻璃窗，可以觀望街景，每日更會供應自助早餐、免費熨燙服務等，性價比甚高！

銀座名鐵穆瑟酒店 （HOTEL MUSSE GINZA MEITETSU）

房價：人均HKD$376起（標準小型雙人房）

地址：日本東京都, Chuo-ku Ginza 7-12-9

交通：地鐵東銀座站或新橋站步行5至6分鐘

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東京銀座酒店推介【9】東急STAY銀座 （Tokyu Stay Ginza）

另一間銀座酒店推介，就是東急STAY銀座 （Tokyu Stay Ginza），不但地理位置優越，而且交通方便，前往地鐵東銀座站僅3分鐘內，周邊為熱鬧的購物商圈，例如大型百貨、藥妝店、便利店等都相當近，方便喜愛逛街的朋友，附近更有出名的五代目烏龍麵、木村家麵包等，非常推介。酒店環境寬敞，設計舒適溫馨，配備小型流妝台、廚房、雪櫃等，而且難得附設室內洗衣機，方便隨時洗淨衣物，樓下1樓更會提供咖啡機，設備齊全，性價比極高。

東急STAY銀座 （Tokyu Stay Ginza）

房價：人均HKD$336起（中型雙人間）

地址：日本東京都, Chuo-ku Ginza 4-10-5

交通：地鐵東銀座站步行3分鐘

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東京銀座酒店推介【10】銀座一丁目KOKO酒店 （KOKO HOTEL Ginza 1chome）

銀座一丁目KOKO酒店 （KOKO HOTEL Ginza 1chome）距離銀座本站、JR等交通算近，地理位置優越，距離東京中央火車站僅8分鐘步程，附近熱鬧繁華，吃喝玩樂樣樣齊，落樓下步行1步鐘已經有便利店、大國藥妝店等，2分鐘已經到達銀座一丁目站，超級方便！ 酒店環境舒適，設計簡約溫馨，設備齊全，甚至還有大大個浴缸，並會提供免費咖啡、花茶等，同時供應一次性卸妝、洗臉等護膚用品，方便一眾貪靚的男士及女士，而且房價親民，6歲以下小童更可免費入住，經濟之選！

銀座一丁目KOKO酒店 （KOKO HOTEL Ginza 1chome）

房價：人均HKD$226起（小型大床房）

地址：日本東京都, Chuo-ku Ginza1-9-5

交通：地鐵銀座一丁目站步行4分鐘、京橋站步行5分鐘

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東京銀座酒店推介【11】銀座超級酒店Premier 天然温泉 奧湯河原之湯（Super Hotel Premier Ginza）

酒店十分就近東銀座站，步行2分鐘即可到達。酒店設有温泉浴池，逛到累可浸溫泉慢慢享受，恢復元氣。於Trip.com獲得89%的推薦度，旅客表示酒店性價比高，位處銀座的黃金地段，同時房價適中，酒店附近亦有松屋、三越百貨等購物商場。另外酒店旁邊亦有一間大超市，可以滿足旅客平日的生活需要。酒店亦設有洗衣房，方便旅客。

銀座超級酒店Premier 天然温泉 奧湯河原之湯（Super Hotel Premier Ginza）

房價：人均HKD$449起（雙人房）

地址：Ginza 3-11-15, 104-0061, 中央區, 東京, 日本

交通：東銀座站步行1分鐘

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東京銀座酒店推介【12】銀座索拉里亞西鐵酒店（Solaria Nishitetsu Hotel Ginza）

酒店鄰近東銀座站，步行2分鐘即可到達，而且鄰近銀座，方便旅客購物或遊覽。酒店客房衞生潔淨，空間大小適中，不少旅客均推薦。最特別是酒店餐廳會提供意大利早餐，包括新鮮魚類和有機蔬菜。於Trip.com獲得90%的推薦度，除了地理位置理想之外，酒店周邊的配套亦良好，有購物中心及超市、便利店。此外，附近亦有不少餐廳，適合旅客逐一品嚐。

銀座索拉里亞西鐵酒店（Solaria Nishitetsu Hotel Ginza）

房價：人均HKD$430起（雙人房）

地址：Ginza 4-9-2, 104-0061, 中央區, 東京, 日本

交通：東銀座站步行2分鐘

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東京銀座酒店推介【13】三井花園飯店銀座普米爾（Mitsui Garden Hotel Ginza Premier）

酒店位於新橋站附近，步行5分鐘即至。酒店最特別是設有一座穿梭式電梯，可以邊乘搭邊欣賞東京的美麗風景，特別是夜景。酒店客房方面，走時尚簡約風格，衞生潔淨。雖然客房的空間小，不過設備齊全。於Trip.com獲得90%推薦度，旅客表示酒店離銀座超級近，購物逛街都很方便。就近鐵路站，以銀座為中心前往其他地方亦十分合適。

三井花園飯店銀座普米爾（Mitsui Garden Hotel Ginza Premier）

房價：人均HKD$588起（中等大床房）

地址：Ginza 8-13-1, 104-0061, 中央區, 東京, 日本

交通：新橋站步行6分鐘

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東京銀座酒店推介【14】東京銀座大和ROYNET普米爾酒店（Daiwa Roynet Hotel Ginza Premier）

酒店位於銀座一丁目站旁邊，步行1分鐘即可到達，而且酒店的設備十分齊全，有齊免費無線網絡、自助洗衣店，附近亦有便利店等，滿足旅客的需要。於Trip.com獲得4.5/5的評分，旅客表示酒店周邊有餐廳、購物的地方，而且酒店附近的鐵路站出口均有電梯，方便攜帶行李的旅客。早餐方面食物亦合旅客的胃口，因此不少人都推薦這間酒店。

東京銀座大和ROYNET普米爾酒店（Daiwa Roynet Hotel Ginza Premier）

房價：人均HKD$355起（標準雙人床房）

地址：Ginza 1-13-15, 104-0061, 中央區, 東京, 日本

交通：銀座一丁目站步行1分鐘

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東京銀座酒店推介【15】東京銀座美居酒店（Mercure Tokyo Ginza）

酒店位於東京購物區中心距銀座大道和晴海大道購物街、歌舞伎劇場和築地魚市場僅幾步之遙，而且酒店下方就是鐵路站，方便旅客前往東京其他景點。於Trip.com更獲得91%的推薦度，不少旅客都欣賞酒店附近有松屋、三越百貨等商場。雖然部分的客房空間小，不過很多旅客都留言設備齊全，而且職員的服務態度好，都是推薦這間酒店的原因。

東京銀座美居酒店（Mercure Tokyo Ginza）

房價：人均HKD565起（標準小型雙人床房）

地址：Ginza 2-9-4, 104-0061, 中央區, 東京, 日本

交通：銀座一丁目站步行1分鐘

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