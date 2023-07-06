UNIQLO7月優惠一覽｜逾400款男女裝$19起！T恤、牛仔褲、防曬外套

UNIQLO優惠！UNIQLO 7月再推出新優惠，超過400款精選男女裝、童裝服飾減價，當中包括T恤、防曬外套、牛仔褲、裙款、運動服飾、居家服飾、內衣褲及配件等，低至$19起入手，大家記得趁優惠掃貨，即看UNIQLO減價款式。



UNIQLO 7月新優惠 男女裝服飾低至$19

UNIQLO最新推出7月夏日優惠，由即日起，超過400款精選男女裝、童裝服飾限時減價，包括有上衣、外套、裙款、褲款、運動服飾、內衣褲及居家用品等，其中亦包括各款聯名系列服飾，最平劈價至$19！

（圖片來源：UNIQLO）

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1.UNIQLO女裝T-shirt、連身裙

UNIQLO優惠女裝減價至$19起！今期涵蓋超多大熱款式，包括超百搭短袖T-shirt、清爽背心、休閒牛仔褲、連身裙等都有優惠，而且各款內衣褲、襪子等$19就買到。

▼UNIQLO女裝款式▼

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2.UNIQLO男裝T-shirt、短褲

今次UNIQLO優惠包括有男裝服飾，其中有印花短袖T-shirt、Polo-shirt、休閒短褲、工裝外套、運動服飾、襪子及內衣褲等，勁減低至$19。今次更有不少男裝配件及飾品都減價，如防UV太陽眼鏡、防曬帽等。

▼UNIQLO男裝款式▼

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3.UNIQLO防曬外套

7月踏入炎炎夏日，戶外又熱又曬！UNIQLO今次優惠涵蓋多款防曬外套，包括有AIRism 外套、抗UV外套、連帽外套等，而且亦有適合於辦公室，或冷氣地方穿搭的輕型針織外套，低至$99起，大家有興趣不要錯過！

▼UNIQLO防曬外套款式▼

UNIQLO 優惠詳情

推廣日期：即日起至另行通知

推廣地點：UNIQLO門市、官網