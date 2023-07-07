開倉優惠｜太古坊UnderArmour狂減低至15折　防水波鞋運動服$20起

UnderArmour開倉優惠！美國運動品牌UnderArmour最新推出開倉減價，多款運動服裝、跑鞋、飾物配件等，低至15折發售，其中包括功能性防水波鞋、超輕跑步鞋等，運動外套、跑步短褲、防曬帽等均劈價，最平$20可以入手。



原價過千防水跑鞋減至$380！

Under Armour開倉優惠開鑼，Under Armour與On The List合作，推出超抵的開倉優惠低至15折，多款男女裝運動服、運動跑鞋及飾物配件減價，並激罕劈價至$20起發售。

（圖片來源：Under Armour）

（圖片來源：Under Armour）

其中Under Armour跑鞋難得大減價，部分原價過千元跑鞋，劈價至$380一對，涵蓋多款功能性波鞋，包括防水波鞋、超輕跑步鞋等，認真好抵，相信將吸引不少運動愛好用家狂搶！

▼Under Armour跑鞋優惠款式▼

1.UA W HOVR Machina 2 SE型號 $380（原價$1,199）

（圖片來源：On The List）

2.UA HOVR Sonic 5型號 $380（原價$899）

（圖片來源：On The List）

3.UA W TriBase Reign 4型號 $380（原價$999）

（圖片來源：On The List）

4.UA FLOW Velociti SE MTLC型號 $380（原價$1,099）

（圖片來源：On The List）

5.UA HOVR Summit FT Cuff型號 $380（原價$1,499）

（圖片來源：On The List）

此外，今次Under Armour減價亦涵蓋多款運動服裝，包括運動T恤、上衣、外套、運動褲、跑褲等，另外多款運動配件及飾物都有優惠，最平$20就可以入手，大家記得不要錯過。

▼Under Armour運動服飾優惠款式▼

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On The List開倉優惠｜Under Armour

開放日期及時間：

7月6日：18:00-20:00（Premium會員限定）

7月7日：08:00-20:00

7月8日至11日：10:00-20:00

7月12日：10:00-17:00



地址：鰂魚涌太古坊濠豐大廈4樓

*成為On The List會員方可享優惠。

