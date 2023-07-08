agnès b.優惠｜春夏減價低至7折　首飾銀包$232起+額外回贈$500

agnès b.優惠！agnès b.推出春夏減價雙重優惠，其中包括精選貨品減價低至7折，多款首飾、手袋銀包、服飾等劈價$232起，買滿指定金額，更將可獲回贈最高$500優惠券，同時亦可享折上折優惠。



agnès b.首飾、銀包開倉減價$174起！

agnès b.香港官方網上旗艦店，最近推出春夏減價雙重優惠，由即日起，多款精選男女首飾、手袋、銀包等劈價低至7折，其中包括多款agnès b.及SPORT b.人氣熱賣款式，最平$232可入手！

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（圖片來源：agnès b.）

1.精選貨品減價7折起

今次優惠款式涵蓋多款agnès b.及SPORT b.人氣熱賣首飾，包括經典B.字頸鏈、手鏈等，亦有agnès b.情侶款手鐲、戒指、B.字標誌耳環等，簡約大方又易襯，售價低至$232就可以入手！

▼agnès b.首飾優惠款式▼

（圖片來源：agnès b.）

（圖片來源：agnès b.）

（圖片來源：agnès b.）

（圖片來源：agnès b.）

（圖片來源：agnès b.）

另外亦有多款手袋、銀包等都做優惠，其中包括有agnès b.標誌金屬扣短款銀包、粉色系列銀包、長款皮革銀包等，亦有多款手袋包括單肩袋、手挽袋、尼龍背包、斜揹袋等，同樣低至7折發售。

▼agnès b.手袋銀包優惠款式▼

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2.買滿指定金額可享即時回贈

由即日起，顧客於agnès b.香港官方網上旗艦店購物滿買滿指定金額，可享即時回贈。其中買滿$1,500享$150回贈；買滿$2,500享$300回贈；以及買滿$3,500，可享最高$500回贈，超級抵買！

3.首次購物9折優惠

除了雙重優惠之外， 由即日起於agnès b.香港官方網上旗艦店註冊成為新會員，可憑確認電郵上的優惠碼，尊享首單9折優惠，每個賬號只可使用一次，盡享折上折優惠。

▼agnès b.其他優惠詳情如下▼

agnès b. 優惠詳情

推廣日期：即日起至另行通知

推廣地點：agnès b.香港官方網上旗艦店

*詳情請至官網查詢。

