大埔農莊優惠無限入場！暑假3大農莊任玩+近距離餵草泥馬+菠蘿園

大埔農莊暑假優惠！大埔農莊蝶豆花園推出超抵的暑假優惠，其中包括無限次入農莊套票優惠，可以任入包括蝶豆花園、童話世界及菠蘿園3大農莊，近距離接觸極可愛的草泥馬、 山羊、小白兔等，不但可以親自餵食、打卡，更可以前往蝶豆花園等欣賞花海，打卡也是極美！



大埔農莊 3大農莊任玩+餵草泥馬/山羊

踏入暑假，大埔又有親子好去處！大埔農莊蝶豆花園推出最新暑假優惠，當中包括出售多款無限次入農莊優惠套票。其中包括「三園入場套票」，由即日起至9月30日，市民可以「無限次」進入3大農莊，包括蝶豆花園、童話世界，以及菠蘿園，每張成人門票$399，小童門票$288。

（圖片來源：蝶豆花園 Butterfly Valley）

（圖片來源：蝶豆花園 Butterfly Valley）

另外亦有「二園入場套票」包括「無限次」進入蝶豆花園及童話世界，每張成人門票$298，小童門票$228；或進入蝶豆花園及菠蘿園，每張成人門票$310，小童門票$210。市民入場可隨時親近園內的小動物，例如從澳洲來港的草泥馬，另外亦有山羊、小白兔等，都可以親自餵食，非常可愛。

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園內更可以於天鵝湖大玩鴨仔船，在河上遊覽觀光，感受大自然的夏日風貌；亦有天空之鏡、夾草泥馬公仔機、DIY手製草泥馬鎖匙扣、荷蘭風車打卡、夏日花海等，大家有興趣記得趁優惠於園區購買！

大埔農莊蝶豆花園 暑假優惠詳情

優惠套票：每張成人門票$298，小童門票$210

優惠日期：即日起至7月31日

購買地點：蝶豆花園購票處

