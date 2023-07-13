網民鍾意食的15款懷舊老餅　嚤囉酥西樵大餅「身邊冇咩朋友食過」

「老餅食物」即懷舊食物，大家記得或數得出的有幾多？



大家成長於不同年代，對於哪些是心中的「老餅食物」，定義各有不同。網民在討論區上也懷舊一番，以主題「有邊樣老餅食物你會鍾意食」展開討論。以下15款，哪些你曾經見過或食過？

西樵大餅

廣東省佛山市南海區西樵鎮的一種民間小食，是光酥餅的加大版，因體積大，故叫大餅。主要原料是小麥粉、砂糖、雞蛋、水，大餅直徑通常介乎於12-18厘米。因為不加油製作，不易變壞，麵粉含量高，可當正餐，是古人遠行必備乾糧之一。

嚤囉酥

又名「甘露酥」，相傳由三國時期在東江的甘露寺所創，但當時的餡料只有糖、蓮蓉和核桃，後來民間加入蛋黃，現代版用酥香餅皮包著糖冬瓜蓉和芝麻等，細細粒，味道有點似老婆餅。

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南乳燒餅

鹹香味濃帶甜味，外脆內韌，有濃郁南乳香。餅上有少少黃金焦痕，熱辣辣出爐相信更好吃。

雞仔餅

廣東四大名餅之一，相傳是清代咸豐年間，由廣州西關一名婢女所創。後來由造餅師傅發揚光大，將月餅研碎，混合豬肉、南乳、胡椒粉及五香粉等調味，再後來不少人用類似月餅模的工具來造，驟看似雛雞，改稱雞仔餅。

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知多啲︰糖蔥餅前身無外皮？專家揭秘懷舊小食10件趣事｜那些本土味

記者曾訪問嶺南大學中文系講師兼飲食文化人蕭欣浩博士，發現這些懷舊小食的起源、起名、花名都包含有趣之處，例如客家小食炸油糍用蘿蔔絲做餡有原因、以前扎蹄是看戲時吃的小食！龍鬚糖早於古代已經出現？糖蔥餅由浙江甜點演變而成？點下圖即睇懷舊小食10大秘密😎👇👇