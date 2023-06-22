越南雞蛋咖啡｜記者實試河內生雞蛋咖啡！$11.7就飲到　口感獨特

【雞蛋咖啡】世上咖啡配搭種類繁多，多國亦會將咖啡加入不同食材，演化出該國特色飲料，包括牛奶咖啡、鴛鴦、酒類咖啡等。在越南，有調酒師將生雞蛋加進咖啡，並開設全國首家供應生雞蛋咖啡的店舖。生雞蛋咖啡的味道意外地深受歡迎，吸引國內、外的遊客尋味。記者親訪這間咖啡店，實試生雞蛋咖啡的味道。

雞蛋咖啡｜記者實試河內生雞蛋咖啡！$11.7就飲到

雖然聽起來，雞蛋與咖啡混合起來好像有點格格不入，不過生雞蛋咖啡是越南名物，許多遊客到訪越南時，專程一試。

生雞蛋咖啡（何以諾攝）

生雞蛋咖啡由曾任職調酒師的越南人Nguyen Van Giang所研發。Giang在一間酒店任職期間，將平價雞蛋代替當時市面缺少、昂貴的牛奶。Giang在咖啡加入雞蛋後，發現味道不錯，他其後建立了咖啡店Cafe Giang，專門販售這款具有越南特色的咖啡，亦成為越南首間雞蛋咖啡店。

Cafe Giang位於一幢管屋（Tube House）中，入口狹隘，非常隱蔽。店舖中間具有天井，讓陽光透入，予人溫暖的感覺。身處店內，不難找到來自不同國家的面孔，可見咖啡店深受來自五湖四海的遊客歡迎。

記者安坐後，點選了一杯生雞蛋咖啡（35,000越南盾，約港幣$11.7）。因密度不同的關係，經攪拌而成的特製蛋漿會浮在咖啡之上。故此，雞蛋咖啡被端上桌子後，大家只會看到杯子一片黃。根據當地人的建議，享用咖啡時，可以先用羹刮一口蛋漿試試味道，才將蛋漿與咖啡一同攪拌。

（何以諾攝）

記者發現蛋漿的味道與口感猶如雞蛋布甸，與早前以為蛋漿的味道會得澀、很腥或很膩的想像大相徑庭。而攪拌後，咖啡中帶有雞蛋的味道亦相當可口，賦有甜味。不過可能因為記者攪拌得不夠均衡，杯中愈底的咖啡，味道愈苦。大家品嘗生雞蛋咖啡時，不妨多加時間攪拌。

雞蛋伴綠豆（何以諾攝）

不能喝咖啡的朋友不用失望，餐廳提供其他飲品，包括雞蛋朱古力（35,000越南盾，約港幣$11.7）、雞蛋可樂（35,000越南盾，約港幣$11.7）、桃茶（30,000越南盾，約港幣$10）及多種果汁等。而喜愛特製蛋漿味道的朋友，可以點選加入大量蛋漿的雞蛋伴綠豆（35,000越南盾，約港幣$11.7）過口癮。

Cafe Giang

地址：越南河內市還劍郡 39 Nguyễn Hữu Huân, Hàng Bạc,

營業時間：07:00 - 22:30（非星期二）；09:00 - 22:00（星期二）

