搶成機票無得飛？HK Express取消長崎線被斥玩客　附官方獨家回應

撰文：豬肉丸
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HK Express取消長崎線！自通關以來，日本作為港人第2鄉下，多個人氣熱點的航線也續步開放。然而，今日（18/7）宣布延長暫停長崎航線，結果影響早前「搶機票」成功的乘客，引來一片罵聲。

HK Express取消長崎線捱罵

HK Express宣布取消長崎線受到網民口誅筆伐，指責「快運鍾意、龍門任搬」、「搶到機票都唔係好事」、「又嚟玩客」等等，有關事件記者找來HK Express官方了解。

HK Express宣布取消長崎線遭捱罵。（資料圖片）

長崎機場人手不足　被逼暫停長崎航線

HK Express官方表示，鑑於長崎機場地勤代理公司人手短缺，HK Express無可避免地決定延長暫停長崎航線之服務營運。HK Express原定於2023年10月31日恢復長崎航班，現暫停無期，對於航班取消為受影響之乘客帶來不便表示歉意。

為此，記者亦有再搜尋其他航空公司，發現不論ANA及日本航空，在10月28日打後，香港飛長崎的航線上掛上「機場異動」的字眼，似乎長崎機場地勤人手短缺問題也影響到不少航空公司。

（圖片來源：截圖自google）

受影響乘客可轉航班/退款

至於善後工作，HK Express已即時通知受影響之乘客，並安排他們改乘其他航班或提供申請退款之選擇。

HK Express取消長崎線，原因在於？

長崎機場人手不足，詳情可閱內文

HK Express取消長崎線，修補工作為…？

受影響乘客可轉航班/退款，詳情可閱內文

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