7仔便利店聯乘阿Dee有獎遊戲！一連10日送3萬份雞髀、飯糰、飲品…

7-11有獎遊戲！7-11便利店最新聯乘何啟華（阿Dee），推出有獎網上遊戲「極速搶請你食」，由明日起一連10日，送出30,000份7-SELECT產品，當中包括雞髀、飯糰、三文治等，更有機會獲得7-11現金券，即看遊戲玩法及詳情。



7-11一連10日送雞髀、飯糰、三文治、飲品！推有獎網上遊戲

7-11便利店自家品牌7-SELECT向來製作多種美食產品，例如點心、飯盒、雞髀、飯糰、手卷、三文治、甜品、特色小食等，款式種類繁多，7-SELECT最近更換上新包裝，為響應全新面貌好消息，7-11最新推出有獎網上遊戲「極速搶請你食」！由明日起（7月5日）至7月14日，顧客只要一連10日接受阿Dee@Error挑戰，即可贏取7-SELECT人氣美食和飲品。

（7-SELECT 活動頁面截圖）

玩家可於7月5日（07:00起）至7月14日（23:59）掃瞄QR CODE，進入「極速搶請你食」活動網站，點擊開始遊戲後，即會顯示當日指定的7-SELECT「必搶人氣產品」，玩家需於阿Dee整理完快餐櫃並離開螢幕後，在快餐櫃上快速點擊指定的7-SELECT產品。

挑戰成功即可以參加大抽獎，有機會贏取免費7-SELECT產品電子換領券乙張，活動期間將送出合共30,000份產品！無法抽中免費7-SELECT產品電子換領券的玩家，則可抽中7-SELECT$3現金劵乙張，人人有獎。

（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

7-SELECT 部分必搶人氣產品如下：

+ 9

至於完成挑戰又成功抽中 7-SELECT產品電子換領券的玩家，於登記香港手提電話號碼後，將在一個工作天內收到手提電話短訊（SMS）獲得領獎連結，換領券有效日期為抽到換領券日起計2星期，每名玩家每日可抽中7-SELECT產品電子換領券一次。

而完成挑戰又成功抽中7-SELECT $3現金劵的玩家，可以立即存儲現金劵，現金劵有效日期為2023年7月5日至8月1日，大家記得接受阿Dee挑戰，即搶即歎7-SELECT美食和飲品。數量有限， 送完即止。

7-SELECT 有獎遊戲「極速搶請你食」遊戲玩法步驟：

１. 玩家進入遊戲頁面，點擊下方按鈕「開始遊戲」進入遊戲。

2. 玩家可以先細閱遊戲玩法，按下「開始」後，當日指定的 7-SELECT「必搶人氣產品」於螢幕中央揭曉，接著點擊「即刻搶」開始挑戰。

3. 玩家準備就緒，便可點擊下方按鈕「即刻搶」開始挑戰。

4. 遊戲開始後，玩家需於阿Dee整理完快餐櫃並離開螢幕後，在其他虛擬顧客搶到該指定的產品前，在快餐櫃上鬥快點擊指定的 7-SELECT 產品，如成功即可以參與大抽獎。

5. 當遊戲結束，如玩家未能完成挑戰，遊戲頁面會自動轉到完結畫面，玩家可以選擇再次挑戰。

6. 如玩家成功搶到指定的 7-SELECT 產品，遊戲頁面會顯示「恭喜您搶到神秘獎賞一份」，玩家可點擊下方按鈕「領取獎賞」來參加抽獎。

7. 成功抽中7-SELECT產品電子換領券（1張）的玩家，於登記香港手提電話號碼後，將在一個工作天內收到手提電話短訊 (SMS)獲得領獎連結， 換領券有效日期為抽到換領券日起計2星期，逾期無效。每名玩家每日可抽中7-SELECT 產品電子換領券一次。

8. 成功抽中7-SELECT $3現金劵（1張）的玩家可以存儲現金劵，現金劵有效日期為2023年7月5日至8月1日，逾期無效。

7-SELECT 「極速搶請你食」詳情

活動日期：2023年7月5日（07:00起）至7月14日

活動地點：7-SELECT活動頁面（或掃描二維碼進入）

活動官網：https://7-select-foodiverse.com



*憑換領券於有效期2星期內可免費換領7-SELECT指定人氣產品乙件。

*憑現金劵於有效期2023年7月5日（07:00起）至8月1日内，購買任何7-SELECT產品滿$25，可享$3折扣優惠，不適用於2023年7月11日。

