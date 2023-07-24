酒店點心放題｜九龍酒店龍逸軒暑假優惠75折　任食高質懷舊點心！

九龍酒店龍逸軒任食高質點心Brunch，7月至8月有75折！50多款點心任點任食。



九龍酒店龍逸軒點心水準高，全部即蒸，選擇亦多，懷舊經典點心例如鵪鶉蛋燒賣、香茜素魚翅餃、芝麻卷（菲林卷）、迷你臘腸卷等款款惹人垂涎，而招牌點心有原隻南非鮑魚燒賣皇、晶瑩鮮蝦餃、香煎汁燒和牛包等等。客人享用酒店點心放題同時，也可品嚐倚窗閣的自助甜品（不適用於星期六、日及公眾假期），包括芒果拿破崙、藍苺芝士蛋糕Häagen-Dazs雪糕等。

（圖片來源︰官網）

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點心推介︰原隻南非鮑魚燒賣皇（每人限點一次）、晶瑩鮮蝦餃、蠔皇叉燒包、沙律醬蝦多士、鎮江肴肉、燕麥香芒卷等。

懷舊系列推介︰鵪鶉蛋燒賣、香茜素魚翅餃、蔥花牛肉角。

麻辣系列推介︰辣子雞丁、麻辣牛腱、四川擔擔麵。

訂座及購買參考（圖片來源︰官網截圖）

客人請留意需在官網預先訂座及購買，到場時需出示確認電郵之列印本，每張換領信只限用一次。

龍逸軒 任點任食點心Brunch【7月至8月｜75折】

供應時間：（星期一至日）第一輪: 10:45-12:4；第二輪: 13:15-15:15

地址︰尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓龍逸軒



成人（星期一至五）原價 $355.30

小童（星期一至五） 原價 $300.30

成人（星期六、日及公眾假期）原價 $399.30

小童（星期六、日及公眾假期）原價 $344.30

價錢為每位計算，已包括加一服務費及茶芥。

條款及細則︰

換領只適用於閣下已購買之日子，逾期換領恕不接受。 不可與其他優惠一併使用，不可兌換現金或其他服務。已確認的訂單一概不設退款、不可更改或取消。

官網︰https://eshop.harbour-plaza.com/kowloonhotel/zh/lyh-auce