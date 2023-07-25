東涌美食｜記者實試東涌居酒屋日本菜/串燒/水產　50款酒任揀任配

東涌美食！東涌再有人氣食肆！主打日式串燒與創意料理的「FireBird Japanese Grill & Bar」，近日於東涌市中心一座商場開設分店。新分店更推出「濱燒料理」，讓客人在桌上即席燒製水產，煮出最適合自己味道。此外，餐廳讓客人「以食伴酒」——供應逾50款日本酒、雞尾酒等，讓食客以不同的酒配搭並享受美食。



記者實試東涌以食伴酒居酒屋！

日式食肆「FireBird Japanese Grill & Bar」的最新分店開設於東涌東薈城。餐廳主打串燒之外，亦提供多種在香港較鮮見的創意料理，例如火焰雞腿、火山熔岩鮭魚卷、蒙布朗蛋糕等。餐廳亦提倡「以食伴酒」，讓食客以不同的酒配搭各種美食，使食品味道更為突出，用餐體驗更美滿。

串燒/濱燒/創意料理齊全 配吟釀清酒上佳

記者就座後，先享用了「FireBird雞肉串燒盛合」（$138）。作為主打串燒的餐廳，燒物當然必不可少。「盛合」的雞肉皆產自日本，包含長蔥日本雞腿、日本雞胸、日本雞頸、免治雞肉棒及秋葵5款串燒。其中，免治雞肉棒最為特別，不但可以直接享用，還可以沾上蛋漿吃。2種食法味道各不同，沾上蛋漿的雞肉棒更賦鮮味。

餐廳提供3種酒，讓大家享用「盛合」時「以食伴酒」。大家可以一邊吃串燒，一邊品酒。餐廳建議客人由左至右享用——先品嚐味道較辛澀的「『一之藏』純米辛口」，再品嚐辛口的「男山特別純米『生貯藏』」，最後再喝味道最濃郁的「『獺祭45』獺祭45純米大吟釀」。

接著，記者品嘗了作為濱燒料理的「海鮮燒盛合」（$198）。濱燒是指客人可以即席燒製水產的用餐模式。「盛合」之中包含來自北海道珍寶帆立貝、日本產生蠔及珍寶大蝦。大家將海鮮放在爐上，便可以將它們燒成自己喜歡的生熟程度。

接著，記者享用了「九州產霜降A4和牛」、「FireBird 三代目軟殼蟹沙律」 （$138）。配合岩鹽的襯托，和牛的味道甚佳。而軟殼蟹沙律的炸軟殼蟹十分香脆，軟韌適中。

創意料理講求新穎特別、有新意！餐廳的創意料理，在賣相與味道方面亦相當獨到。當中，注入以沙律醬、黃芥辣及山葵醬秘製而成的醬汁之「火山熔岩鮭魚卷」（$98），卷上疊滿炸蘿蔔絲，氣勢十足。經酥炸的三文魚入口即融，相當美味！

（陳葦慈攝）

而被餐廳譽為「名物」的「重量級火焰原隻雞腿」（$138），呈獻方式至為獨特。雞腿上檯後，店員會倒上入高濃度的威士忌，讓雞腿燃起熊熊烈火。雞腿被火點燃後，雞腿外皮更加香濃惹味，雞肉帶有鮮嫩多汁的口感。

特飲/雪條新鮮製造 果味濃郁！

除了食品之外，餐廳的特飲也同樣滋味。用櫻花糖漿、焦糖牛奶、菠蘿汁製作，再放上士多啤梨的「Lava Flow」，甜度不但充足，更有陣陣清涼感！而杯內的沙冰，實在太刺激記者的舌頭了，口感栻佳。而加入自家產、在廚房新鮮製造的雪條之「Mango-bar de Mocktail」（$78），則賦有絲絲芒果肉，果味甚濃！

新張期間設優惠 可用「亞洲萬里通」里數付款

為慶祝新分店開業，餐廳即日至8月31日期間設有新張優惠。於東涌分店堂食並於Facebook或Instagram發布於餐廳裡用餐的相片，再標註及追蹤餐廳的專頁，即可以享$30折扣點選「『FireBird名物』特製蒙布朗蛋糕」（正價為$128）。優惠商品數量有限，供應完畢即止。

（何以諾攝）

除此之外，餐廳是國泰的夥伴餐廳。國泰會員於餐廳內消費，可賺取「亞洲萬里通」里數，每消費$2可賺1里數，也能夠以里數付款。

（陳葦慈攝）

FireBird Japanese Grill & Bar

地址：東涌東薈城名店倉地庫一樓B13號舖

營業時間：11:30 - 22:30（截單時間為22:00）

電話：3695 0660

