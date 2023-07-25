7仔"我係小忌廉"40周年精品　音樂盒/外套/行李箱 附預購日期詳情

7仔精品！適逢日本卡通《我係小忌廉》今年踏入40周年，7仔近來特意設計了一系列我係小忌廉40週年特別版精品，由音樂盒、外套、40週年特別版旅行箱、刺繡手提電腦袋及摺疊式購物車均有，造型精美又實用，粉絲們必不可錯過！



《我係小忌廉》40周年限定精品 款款收藏度高！

日本超人氣卡通《我係小忌廉》陪伴不少人成長，為慶祝誕生40周年，今個夏天7 Eleven將推出一系列限定精品，如我係小忌廉音樂盒、特別版外套、旅行箱、刺繡手提電腦袋及摺疊式購物車等，不但造型精美，還兼實用十足，相信必掀起粉絲的搶購潮。現時精品設有網上預購，另外yuu會員憑yuu積分加優惠價，亦可筍價預購心水產品。

今個夏天，7-11推出一系列日本人氣卡通精品！（資料圖片）

預購產品詳情（香港及澳門適用）：

1. 我係小忌廉音樂盒（純音樂）

（yuu會員預購價：10,000 yuu積分＋$238／預購價：$309）

（圖片來源：7-11官方提供）

全亞洲首個官方授權的《我係小忌廉》主題曲音樂盒，於7仔預購限量發售。音樂盒造型精緻可愛，上鏈後，小忌廉會隨著主題曲音樂旋轉，每晚伴大家入睡。

2. 我係小忌廉40週年特別版外套

（yuu會員預購價 ：10,000 yuu積分＋$629／預購價：$739）

（圖片來源：7-11官方提供）

外套以小忌廉標誌型紫色配搭型格黑色，集休閒及時尚於一身，無論男或女粉絲都很合適。背面圖案採用「香港站」巡迴演唱會門票為主題，外套紙吊牌都是以票尾風為設計，別具心思，小忌廉粉絲不要錯過！

3. 我係小忌廉40週年特別版24"／28"旅行箱

（24"：yuu會員預購價：10,000 yuu積分＋$699 / 預購價：$799）

（28"：yuu會員預購價：10,000 yuu積分＋$799 / 預購價：$899）

（圖片來源：7-11官方提供）

旅行箱由100% PC物料製成，堅固實用，配備美國TSA密碼海關鎖，安全性高。24"適合工幹和短途旅遊；28"適合購物血拼和長途旅遊，切合生活不同需要。

4. 20" 四輪旅行箱

（yuu會員預購價 ：10,000 yuu積分＋$599 / 預購價：$699）

（圖片來源：7-11官方提供）

旅行箱設計精緻又充滿少女心！採用100% PC物料製造，堅固耐用，配備美國TSA密碼海關鎖，保護性強，外遊購物更放心。

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預購產品詳情（香港及澳門適用）：

預購日期：7月26日早上7時起至8月8日

預購流程：1) 點撃進入 7 仔預購 https://www.7-eleven.com.hk/zh/whats-new/pre-order ► 2) 儲存「產品條碼」圖像 ► 3) 於 7-Eleven 出示「產品條碼」及付款。► 4） 於取貨日期，憑收據到同一店舖領取貨品，並保留收據作保養用途。

