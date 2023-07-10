日本旅遊｜東京必逛4大雜貨小店　精品傢俬文具一應俱全附地址

日本旅遊！日本出名多精品雜貨，4間必逛的隱世精品雜貨小店，集齊精品、生活雜貨、傢俬及文具，必有你所需。



日本旅行必逛4大雜貨小店

【1】HATTIFNATTの雑貨屋さん

「HATTIFNATT雜貨屋」的概念是打造成森林裏的小雜貨店，因此店舖的外牆塗上了淺綠色，加上小盆栽圍繞着店面，點綴成森林中的小木屋。

（官方圖片）

店內的佈局是大大小小的小木格，每個格子中都擺滿許多小貨品，例如裝飾、明信片、精品等。小小的店面，密密麻麻的貨品陳列，讓人猶如置身在小木屋內。在每一小格中尋找自己心儀的小貨品。

類似香港的「格仔舖」，貨品也是由製作者自行定價。耳環（¥500-1,900）、手繪明信片（¥159-600）、毛公仔（¥800-3,500）及各種手作品（¥1,100-1,800），各種精品真的是可愛又抵買！

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【1】HATTIFNATTの雑貨屋さん

地址：東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目22-1

營業時間：11:00 - 19:00 （星期一、第三週的星期二除外）



【2】Funagain

位於谷根千的街道裏隱藏着一間富有個性、設計感十足的小店。「Funagain」「 是一間出售家具及雜貨的回收店，店舖裏貨品擺設的佈局由店主的直覺陳列出。與以往的古董店氣氛不同，這裏並不陰沉、雜亂，而是選用閃亮的顏色牆紙、螢光色的陳列𣕧，強調出貨品的存在感。

雖然店內的貨品琳琅滿目，但並沒有擠擁的感覺。室內設計方面，店主用了黑膠唱片的封面裏作裝飾（¥2,000）。店舖的角落是一個小型畫廊，別具空間感的角落掛滿大大小小的畫作（¥40,000）。

【2】Funagain

地址：東京都文京區千馱木3-48-2 鐵慶大廈1F

營業時間：星期二/六/日 11:00-19:00



【3】中村文具

「中村文具」位於東京小金井的住宅區，只會在週末營業。店主是經營了60年的文具店第三代繼承人。店舖裏出售許多昭和時代的懷舊文具，並標明是「日本製造」的復古文具。

資料圖片

商品亦包括戰前時期的貴重物品，就像一間私人博物館。客人慢慢挑選，不難會發掘到「寶藏」。據說老闆一直專注收集昭和系列製成的產品。獨一無二的記事簿和筆記本封面，也使用了真實的舊雜誌和廣告封面，排版和設計由東京工匠裝定而成。絕對是一間溫馨的懷舊文具小店。

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【3】中村文具

地址：小金井市中町4-13-17 東京

營業時間：星期六/日 12:00-18:00



【4】フリーデザイン Free Design

「Free Design」裝修明亮、設計簡約風，展示架上的貨品種類繁多。例如有購物袋、銀包、餐盤、文具和手錶等各種生活用品。雖然貨品擺得密密麻麻，但店舖給人一種家的感覺，十分舒適。

「Free Design」所出售的貨品主要來自北歐、西班牙和日本本地等，具高品質及設計的品牌。售價約¥900 - ¥3500 不等。

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【4】フリーデザイン Free Design

地址：東京都武蔵野市吉祥寺本町2-18-2-2F

營業時間：11:00 - 20:00

