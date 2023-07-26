圍方Market Place開幕｜逾2萬呎全港最大間+5大新張優惠+咖啡專區

圍方Market Place開幕！Market Place圍方店早前全新開幕，佔地超過20,000呎，是全港最大間的Market Place，除了提供超過13,000款來自本地及各地的產品，亦設有款式齊全的咖啡專區、人氣麵包店等，期間將推出5大新張優惠，大家密切留意！



Market Place圍方店開幕 佔地逾2萬呎5大優惠

全港最大間Market Place早前正式進駐圍方開新店，佔地超過20,000呎，並已隆重開幕。超市將提供超過13,000款新鮮食材及環球優質貨品，並提供多個專區，包括「新鮮蔬果」、「新鮮麵包」、「新鮮海鮮」、「新鮮肉類」、「輕食」、「啤酒及酒類」、「鮮花」等。

（官方提供）

其中更擁有全港Market Place最大的咖啡專區「咖啡時光」，提供逾200款式咖啡，包括獨家由比利時直送的Belmio膠囊咖啡、本地咖啡品牌如 Fineprint及The Coffee Academics 等各式大熱產品。由即日至7月30日，店內將設有The Coffee Academics咖啡試飲體驗；至8月3日期間，將另設有UCC 咖啡試飲體驗，咖啡控必去。

▼咖啡專區「咖啡時光」▼

（官方提供）

同場更有人氣美食店進駐，其中URBAN麵包櫃位推出多款新品，包括期間限定以法國 A.O.P 牛角酥製成的「復仇者聯盟系列牛角酥」及蛋糕甜品、皇牌牛角蛋糕等！

▼URBAN麵包櫃位、「新鮮麵包」專區▼

▼新店環境▼

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▼「啤酒及酒類」專區▼

（官方提供）

為慶祝圍方店全新開幕，Market Place將於新張期間推出一系列限時優惠及活動，分別是美酒折扣優惠、清酒折扣優惠、烈酒折扣優惠、週末品酒會及yuu 會員限定優惠。新張優惠詳情如下：

1. 美酒折扣優惠：由即日至10月31日，全線紅酒、白酒、汽酒或香檳，購買6支享85折優惠。

2. 清酒折扣優惠：由即日至8月18日，購買清酒滿$250可享8折優惠。

3. 烈酒折扣優惠：由即日至8月18日，購買烈酒2支可享9折優惠（白蘭地除外）。

4. 週末品酒會：由7月29至30日，顧客於上午11時至下午7時，可親臨圍方店品嚐Wynns 多款美酒。

5. yuu 會員限定優惠：由7月22日至8月3日，yuu會員凡購物滿$200，即賺5倍積分。

Market Place 圍方店詳情

地址：新界沙田車公廟路18號圍方商場4樓413-415號舖

營業時間：08:00 - 22:30

