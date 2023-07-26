一粥麵優惠｜鮮蝦雲吞6折 　抽獎可贏999黃金/雲吞/優惠券 附詳情

適逢暑期，一粥麵推出了優惠以及抽獎活動。大家只要於網上落單，就能夠以6折的優惠價得到外賣鮮蝦雲吞。至於抽獎方面，大家在指定日子購買點選指定的鮮蝦雲吞麵食品，就可以獲得抽獎卡，有機會抽中雲吞等美食以及優惠券之餘，還可能得到價值近$30,000的999黃金擺設！



一粥麵暑期限時優惠+抽獎

即日起至7月31日期間，一粥麵的手工鮮蝦雲吞（盒裝）將會以6折發售。大家只要經一粥麵的官方網站（https://bit.ly/2RrESaq）下單，即能以6折的優惠價（$29）以外賣形式選購鮮蝦雲吞1盒。

盒裝手工鮮蝦雲吞（圖片授權：一粥麵）

除此之外，一粥麵會於8月1至14日舉辦「真黃金雲吞麵等你來揭」抽獎活動。期間，大家購買屬「皇牌粉麵」的鮮蝦雲吞麵或鮮蝦雲吞撈麵；屬「必食餐」的鮮蝦雲吞麵、花膠濃湯雲吞雞鍋或茶市細蓉系列，即可換取抽獎卡一張。

（圖片授權：一粥麵）

大家透過抽獎卡，有機會贏取手工鮮蝦雲吞、鮮蝦雲吞麵、其他優惠券，甚至價值近$30,000的999黃金擺設。一粥麵總共會送出100,000份獎品，喜歡雲吞的朋友，不要錯過是次活動。

一粥麵（陳順禎攝）

「真黃金雲吞麵 等你來揭」抽獎活動

日期：2023年8月1至14日

地點：各一粥麵分店

參與方法：點選指定的鮮蝦雲吞麵食品後，便可得到抽獎卡並參與

