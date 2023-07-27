大欖燒烤｜BBQ場有冷氣3大暑期優惠　天氣愈熱埋單愈平68折起

大欖燒烤場優惠！夏日炎炎，相信大家對「BBQ」都會避之則吉，深怕在烈日高照的環境下燒烤，會慘成「烤人乾」。大欖燒烤為解決客人的疑慮，新出「冷氣燒烤」，大家一邊享受冷氣，一邊體驗燒烤的樂趣。另外，燒烤場同時推出「溫度『折』」優惠，「愈熱愈多著數」，即是溫度愈高，消費愈低。



BBQ場3大暑期優惠！

位於新界西部的私營燒烤場「大欖燒烤」為了使大家在炎夏之際，仍然有燒烤的動力，現正推出下列3大優惠：

1.溫度「折」

大欖燒烤即日起至8月31日推出「溫度『折』」優惠。只要場內溫度達到32°C，大家便可享有68折優惠，而溫度升至33°C之時，優惠會改為67折，愈熱愈平。

場內設有多部大型風機及讓大家無限添飲汽水的汽水機，盡量減輕大家的體感溫度。要留意，該優惠不可與其他優惠同時使用，不可作金額扣減、 轉讓或兌換現金。而溫度以大欖燒烤場正門之溫度計所顯示的為準。

2. 冷氣燒烤小屋學生半價

害怕室外氣溫高的朋友，可以選擇到冷氣小屋燒烤。而大欖燒烤目前亦正提供「冷氣燒烤小屋學生半價」優惠，學生只要出示學生證便能以半價租用燒烤小屋及其前院。

優惠只適用於租用小屋，不包括燒烤入場費，顧客需另外支付燒烤入場費及爐費，而租用燒烤小屋必須支付「港式燒烤」之費用，不能淨租小屋。

3. 冷氣燒烤小屋低至8折

除了學生，其他人享用冷氣小屋及其前院亦可享有8折優惠。

優惠同樣只適用於租用小屋，不包括燒烤入場費，顧客需另外支付燒烤入場費及爐費，而租用燒烤小屋必須支付「港式燒烤」之費用，不能淨租小屋。

大欖燒烤

地址：大欖大欖涌村385地段

營業時間：14:00 - 22:00 （星期一至五）；13:00 - 22:00（星期六、日及公眾假期）

電話：2613 1811

官方網站：https://www.tlcbbq.com.hk/

