Barbie芭比｜滾軸溜冰Rolla場登陸觀塘　6大打卡位限時85折優惠

撰文：李雨青
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Barbie滾軸溜冰場登陸觀塘！自Barbie電影上映後，香港隨即掀起一股Barbie熱潮。而觀塘一間溜冰場更與 Barbie合作，搭建Barbie滾軸溜冰場。超夢幻粉紅場地，加上有6個Barbie打卡位，大型Barbie廣告牌、全身鏡、模型車等，看完電影不夠過癮的Barbie迷們，都可以過來盡情打卡！

Barbie滾軸溜冰場登陸觀塘

Barbie可謂是很多女孩子的集體回憶，位於觀塘牛頭角的滾軸溜冰場「Rollalar」近日聯成 Barbie，由7月15日起至8月15日特設Barbie主題滾軸溜冰場景，整個溜冰場佈滿夢幻粉紅色，另外場地還保留了本身極具復古特色的迪斯燈球和幻彩流蘇彩帶廉，粉絲們一定不要錯過啦！

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（圖片來源：IG@rollalar）

Barbie滾軸溜冰場設有6大打卡位，包括有Barbie粉紅色愛車、粉紅色心心鏡、衣帽間、巨型Barbie logo，巨型全身鏡打卡位等！Rollalar場可租借粉紅限定溜冰鞋，而且有專人協助，大家可以放心打卡溜冰。

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Rollalar另外特別推出優惠碼，只要於7月30日前上Rollalar官網預約並輸入「BARBIE720」，就可即時享有85折優惠（原價$170/人），優惠期有限，大家要把握時間了！

Rollalar X Barbie 滾軸溜冰場 優惠碼詳情
優惠日期：即日起至2023年7月30日
優惠碼：「BARBIE720」

Rollalar X Barbie 滾軸溜冰場 詳情
地址：牛頭角鴻圖道28號六樓
日期：2023年7月15日 - 2023年8月15日
營業時間：13:30-22:15（星期一至五）；11:00 - 22:30（星期六日及公眾假期）
電話：61680415

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