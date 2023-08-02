美食博覽2023｜展覽門票$10起+$1米/和牛扒/燒賣5粒+時間表

每年一度的美食博覽(美食展)在2023年8月17至21日一連5日舉行，美食展門票優惠請睇以下詳情。



由香港貿易發展局主辦的美食博覽一連5日於灣仔香港會議展覽中心舉行，美食展勢成大眾在暑假時的購物消閒好去處。美食博覽設多個展館，網羅環球特色美食和餐飲。場地有公眾館和尊貴美食區，同場更設家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽，一票參觀多個展覽。

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美食展（圖片來源︰香港貿發局）

美食展2023快閃優惠

美食展$1快閃優惠2023

現場將有不少快閃優惠，包括$1包安心米、$1和牛漢堡扒、$1原個菲律賓呂宋芒1個、$1優惠價搶CHOYA清新梅酒500ml、$1買5粒燒賣等。

美食展門票優惠2023

門票分了上午、晚間及套票，最低人均$10可以進場參觀同日的美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽。如果只購買上午及晚間門票，可到會場入口或用八達通即時付款；套票或獨立門票可到全線全線7-11/ OK便利店及八達通 App購買！票務合作夥伴01 空間提供門票優惠。

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（圖片來源︰香港貿發局）

美食博覽2023門票種類︰

1.美食博覽上午進場票 (只適用於 8 月 17, 18 及 21日期間中午 12 時前進場) / 晚間進場票 (只適用於 8 月 17 至 20日期間下午 6 時後進場) ：每位HK$10

2.美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽2023門票

每位HK$30 -半價購買門票

3.美食博覽公眾館、尊貴美食區、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽 2023 套票

每位HK$36（早鳥17/8前購買）半價購買門票

4.美食博覽公眾館、尊貴美食區、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽 2023 套票

每位HK$40 (17-21/8購買)半價購買門票

購票連結｜半價購買門票

*小童3歲或以下及65歲或以上人士免費入場。每日展覽會關閉前45分鐘終止參觀人士進場。

美食博覽2023時間表

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美食博覽2023 詳情

日期：2023年8月17至21日（星期四至星期一）

地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

8月17日至8月20日：10:00-22:00

8月21日 ：10:00-18:00

