AEON優惠｜12蚊店8月劈價低至$6　超市限定均一價日本蛋$20豆腐$5

AEON優惠開鑼！AEON旗下12蚊店最新推出8月限定優惠，多款貨品低至$6發售，當中包括實用家品、日本雜貨、人氣卡通精品等。另外AEON超市周三新鮮日登場，涵蓋新鮮蔬果、急凍品等，包括$20日本蛋，今期同步推限定均一價優惠，大家記得趁優惠入手。



AEON 12蚊店優惠低至$6！

12蚊店最新優惠！AEON旗下12蚊店Living Plaza及Daiso最新推出8月優惠，當中包括5大新優惠，即日起至8月15日，多款實用文件夾，以及茶包、茶葉、茶包袋與茶隔，每件將以$10（原價$12）發售。

（資料圖片）

此外，由即日起至8月31日，多款召喚可口可樂系列貨品，以及足球小將系列精品，將以半價發售，最平$6就可以入手；指定人氣繪畫工具亦以$8起發售，認真好抵！

AEON 12蚊店優惠 詳情

優惠日期：即日起至8月31日*

優惠地點：Living Plaza、Daiso Japan

*部份優惠至8月15日完結。

*詳情請參閱宣傳海報或向店舖職員查詢



AEON超市周三新鮮日優惠！日本蛋$20起、零食飲品$3起

AEON將繼續推出周三新鮮日，明日（8月2日）多款新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨及零食飲品，將以低至$3發售。其中包括有日本琉璃之月白蛋$40/2盒，平均每盒$20；百福蒸煮豆腐$5/件；淘大珍寶蝦餃或灣仔碼頭雲吞$10/件。另外適逢AEON感謝日，會員購物可享95折優惠，趁優惠記得入手！

（圖片來源：AEON Stores Hong Kong）

AEON周三新鮮日優惠 詳情

優惠日期︰8月2日

優惠地點：全線AEON百貨及超級市場



AEON「均一價」優惠平均$15件

除了周三新鮮日，AEON將延續「均一價」優惠，由即日起8月2日，大量商品仼揀仼買，一個價錢可以任揀2件精選貨品，最平$30/2件，平均$15就可以入手！其中包括大排檔三合一奶茶或鴛鴦、DAR-VIDA麥脆餅、日本芝麻油，大家不要錯過。

AEON消費券計劃-均一價Unit Price 詳情

優惠日期︰即日至8月2日

優惠地點：全線AEON百貨及超級市場

