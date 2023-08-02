大閘蟹優惠2023｜時令六月黃勁多膏　30年老字號大閘蟹最平$42隻

大閘蟹最新優惠！踏入農曆6月，又是時候品嚐時令六月黃大閘蟹，以殼薄、肉嫩、黃多著稱，最近擁有逾30年老字號的三陽泰，就率先推出限定優惠，每隻最平僅售$42，每隻約重三両左右，蟹迷記得不要錯過今次優惠。



大閘蟹優惠2023！三陽泰大閘蟹每隻低至$42

踏入農曆6月，正值是品嚐六月黃最佳時候。有逾30年歷史的老字號「三陽泰」，專營各式時令蟹種，今年就率先推出「時令六月黃大閘蟹」，由專人親自挑選並直送到港，每隻大閘蟹殼薄肉嫩，肉質豐滿，而且滿佈蟹黃，絕對是蟹迷必食之選。

至於何謂「六月黃」？所謂六月黃就是指童子蟹，每年農曆6月至7月份，童子蟹剛剛經過第3次脫殼，每隻體重約三両左右，具有外殼脆、內殼軟、肉質豐滿的特點，以殼薄、肉嫩、黃多著稱，因而受不少人歡迎。

由即日起至12月31日，三陽泰將推出網上獨家優惠，顧客可以優惠價購買「三陽泰時令六月黃大閘蟹」，每隻低至$42，買滿$800更可享免運送貨服務。此外，購買六月黃會隨單贈送「紫蘇葉」、「蟹醋」乙份，認真超抵！大家有興趣記得留意。

（圖片來源：三陽泰）

「三陽泰」時令六月黃大閘蟹網上優惠 詳情

優惠日期：即日起至9月30日

優惠地點：三陽泰官網

自取地址：九龍新蒲崗景福街99號啟德工廠大廈二期地下B舖

營業時間：10:00 - 19:00

取貨方法：

1) 自取點自取免運費

2) 訂購總值低於$800可到新蒲崗門市自取，或加$100-$120享用送貨服務（偏遠地區運費另議）

3) 訂購總值滿$800可享免費運送服務



*六月黃為未經煮熟，須徹底加熱煮熟方可食用。

