網民選香港5大台式茶飲店好飲　Comebuy奪冠1間水準不穩惹負評

撰文：豬肉丸
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天口㷫，飲返杯台式手搖特飲消暑，相信是不少人的夏天指定動作。不過，台式手搖店愈開愈多，究竟哪間最出色？近日有網民發起評選香港最好飲的台式手搖店，當中5間呼聲最高，不論味道及份量都備受好評，不過亦有一間被八成網民大踩味道麻麻，服務差，不知這個評選榜你又認唔認同？

網民評選香港5大台式茶飲店最好飲

一杯冰凍的台式手搖特飲，絕對是盛夏的解暑良物！近日便有網民於討論中分享自己飲廢水（台式手搖特飲的俗稱）食評，並列選自己認為的好飲推介及黑名單系列，隨即引發熱討。

（《過春天》劇照）
有網民發起台式手搖店評選帖子，旋即引起熱討。（截圖自連登討論區）

名單有人認同，有人否定，記者大致整理了網民意見，總結5間大部分人都覺得好飲的店，還有一間公認味道麻麻的店。

網民評選香港５大好飲台式手搖店（排名不分先後） 👇👇👇

✔ Comebuy
✔ Milksha
✔ 花斑茶社
✔ 李圓圓
✔ 唇茶

網民評選有待改進的台式手搖店 👇👇👇

✘ 吃茶三千

Comebuy茶底夠新鮮獲讚！李圓圓珍珠香甜煙韌、花斑茶社奶蓋完勝

在好飲手搖推介方面，大部分網民都指Comebuy茶底夠新鮮，紅柚烏龍加寒天至好飲，雖然分店多但水準好穩定。Milksha則至多人讚芋頭鮮奶，香濃綿滑，伯爵珍珠奶茶及米麻糬等配料令人難忘。至於黑糖珍珠奶茶，大家都大讚李圓圓的黑糖珍珠好出色，口味煙韌又不會死甜，2.0濃奶勁好飲，不過僅有兩間分店好難買到，相對來說小黑糖較多分店，黑糖珍珠也不錯，易買得多。奶蓋特飲方面，花斑茶社獲大部分網民讚好，Nuttea的也不錯，但有人略嫌堅果味奶蓋不是人人喜歡。唇茶主打滋補養顏茶飲，則最有創意，較多女性Fans支持。

好飲台式手搖及支持理由，即睇網民評價👇

+8

吃茶三千出茶太慢　唔跟order做飲品惹負評

整體網民都覺得吃茶三千麻麻地，主因是出茶好慢，落order後再等好耐先拎到茶，叫了少冰，又成杯冰，唔跟order做飲品。然而，也有人反駁指吃茶三千較擅長做靚茶底，真的對茶有要求仍值得一試，至於奶類特飲就不要太高要求。

賞茶負評較多，即睇網民評價👇

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