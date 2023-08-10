樂桃航空優惠｜香港飛大阪關西$470起　1連4日特價附訂票日期連結

樂桃航空（Peach）將於今晚起一連4日推出機票優惠！9月至翌年1月期間由香港前往關西的機票費用低至$630起，而由關西飛往香港的機票更低至$470起，航空公司不會收取燃油附加費。9月至翌年1月適逢關西的紅葉季、聖誕節以及新年，優惠機票適合準備到當地觀賞紅葉以及感受節日氣氛的朋友。



樂桃航空一連4日有優惠 關西飛香港$470起

樂桃航空（Peach）將會於今晚20:00起一連4日舉辦「4日快閃優惠」活動，讓大家以較低價錢於9月4日至翌年1月31日期間來回香港與關西。由香港前往關西的機票費用低至$630起，由關西飛往香港的機票更低至$470起。航空公司更表示將不收取持優惠機票的旅客之燃油費，來回只需約$1,100起。

（圖片來源：樂桃航空）

相關優惠機票將於今晚20:00起於樂桃航空官方網站開賣，至8月13日23:59停售。優惠機票售完即止，有興趣的朋友謹記要盡快選購。

優惠適用時間涵蓋紅葉季、聖誕節以及新年

9月至翌年1月適逢關西的紅葉季、聖誕節以及新年，大家於該時段到訪關西，可以在勝尾寺欣賞山河一片紅的美色，也可以到天王寺公園觀賞燈飾，感受浪漫的冬日氣氛。在不同的季節到訪關西，當地都予人不同而精彩的感覺。

更多過往關西燈飾的美照，可參閱以下連結：

（圖片來源：樂桃航空）

計劃行程時要留意！優惠不適用於9月15日至19日、9月22日至10月10日、10月20日至24日、11月3日至5日以及12月23日至翌年1月8日。機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

樂桃航空「4日快閃優惠」

預訂日期：即晚20:00起至8月13日23:59停售

旅遊日期：2023年9月4日至2024年1月31日

官網：https://www.flypeach.com/hk/um/specials/sale/sale

