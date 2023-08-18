尖沙咀Bazaar開倉｜名牌袋服飾鞋2折起特價　附開倉日期時間地址

尖沙咀開倉優惠低至2折！尖沙咀最新又有開倉優惠，逾50個名牌服飾波鞋品牌舉行限時開倉減價，當中品牌包括Marc Jacobs、MOSCHINO、Versace、AMIRI、UNDERCOVER、Karl Lagerfeld、Twinset、Tricot、MGS、THIALH等人氣商品，另外最平$99可以入手！同場還有大量Be@rbrick公仔更低至半價發售，即看尖沙咀開倉優惠時間及地點詳情！



（圖片來源：Facebook@海港城展銷集 Harbour City Bazaar）

尖沙咀Bazaar名牌開倉低至2折

尖沙咀海港城舉行開倉優惠，由即日起至8月21日，限時特價發售超過50個名牌服飾波鞋品牌，當中包括Marc Jacobs、MOSCHINO、Versace、AMIRI、UNDERCOVER、Karl Lagerfeld、Twinset、Tricot、MGS、THIALH等，低至2折起發售，貨品涵蓋手袋、服飾、潮鞋、泳衣等，最平$399就可以入手！此外，選購JUICE 貨品2件額外9折，買3件或以上，更享額外8折！DSquared2、Undercover、Amiri、Vetements等多款時裝都特價發售。

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限定Be@rbrick公仔半價 CLOT 聯乘潮物$99買到

講到近年世界熱賣、人氣極高的熊公仔，莫過於是Be@rbrick了！Be@rbrick紅的原因在熊仔素體模型可塑性極高，不時與品牌、卡通聯乘，例如《Batman》系列及《迪士尼》系列等。今次Bazaar開倉另一大賣點，便是場內有大量Be@rbrick發售，全部一律半價發售，最平$436買到，手快有手快無，粉絲絕不可錯過！此外，場內還有CLOT 聯乘品牌系列，大量T恤、潮物、家品，低至$99起！

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限定閃亮首飾同步登場

同場亦有多款閃亮首飾，推介首次參與的英國品牌Thialh 極地動物系列，耳環$358、Kelly Kellie 珍珠耳環$640！是時候入手，以飾物為形象加分。

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尖沙咀開倉｜馬拉松便服及運動名牌開倉 詳情

日期：即日起至8月21日

時間：11:00 - 21:00

地址 : 尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

*詳情可前往官方Facebook專頁查詢。



（圖片來源：Facebook@海港城展銷集 Harbour City Bazaar）