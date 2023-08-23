牛陣優惠｜放題無限時任食$289起　歎日本和牛刺身火鍋附時段地址

牛陣放題優惠！牛陣HANARE今個月起推出無限時放題，$489起吃高級涮涮鍋套餐，大家能無限量品嚐日本產和牛、刺身、龍蝦沙律以及甜品等美食，放題午、晚市有供應，即睇以下詳情！



「特選鹿兒島縣產野崎牛」（圖片授權：牛陣HANARE）

位於銅鑼灣的「牛陣HANARE」，目前正推出「日本產黑毛和牛關西風壽喜燒 」無限時放題。放題分為「特選鹿兒島縣產野崎牛」（$589）、「鹿兒島縣產野崎牛赤身肉」（$489）、「日本國產嚴選黑毛牛」（$389）及「上撰豪州產長期肥育牛」（$289）４種，全部都無限量供應前菜、日本產的和牛、夢之大地豚與阿波尾雞。

「鹿兒島縣產野崎牛赤身肉」（圖片授權：牛陣HANARE）

「特選鹿兒島縣產野崎牛」放題包含特選野崎牛，油脂分佈呈大理石紋，具備獨特脂香，而「鹿兒島縣產野崎牛赤身肉」的赤身肉則油脂較少，適合較為著重健康、主張少油飲食的朋友。

刺身（圖片授權：牛陣HANARE）

此外，無論點選哪種套餐，大家也可以同時無限時享用包括三文魚、帶子、吞拿魚、油甘魚及甜蝦在內的多種刺身；南瓜、白身魚、冬菇及炸蝦等多款天婦羅、為蟹膏豆腐、龍蝦沙律和檸檬汁漬海蜇等小缽料理以及甜品。

龍蝦沙律（圖片授權：牛陣HANARE）

放題套餐午、晚市時段亦會供應——午市時段為12:00至15:00；晚市時段則為17:30至22:00。大家在上述2段時間內可無限時用餐。另加$89，可以享用日本啤酒及汽水放題，無限任飲包括枝裝Sapporo Premium Beer、枝裝可口可樂、青檸梳打等。

牛陣HANARE

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心11樓1102號舖

營業時間：12:00 - 15:00；17:30 - 22:00

電話：2152 3962

