自助餐優惠｜諾富特世紀酒店$194位起　任食生蠔肉眼扒附預訂連結

自助餐優惠！香港諾富特世紀酒店有自助餐優惠！近日推出自助晚餐55折、自助午餐65折快閃優惠，均可任食生蠔、海鮮凍盤、美國肉眼扒、瑞士 Movenpick雪糕，最平人均$194位，即睇自助餐優惠價錢！



香港諾富特世紀酒店自助餐優惠晚餐55折（圖片來源：香港諾富特世紀酒店官方網站）

香港諾富特世紀酒店 自助餐低至$194位

香港諾富特世紀酒店自助晚餐現已推出限時優惠，55折優惠價格提供豐盛的星洲滋味自助饗宴。每位人均僅$389起，即可盡情享受各式各樣的美食，包括即開生蠔、嫩滑的蟹腳、香辣可口的星洲炒蟹、濃郁的海鮮喇沙以及檳城蝦麵，讓人垂涎欲滴。此外，餐廳亦提供多款精美點心、熱盤和甜品。

香港諾富特世紀酒店「星洲滋味自助饗宴」自助晚餐【55折】快閃優惠

預訂連結：KLOOK

價格：星期一至四 成人$389、小童$252；星期五至日 成人$482、小童$252

用餐時間：18:30 - 21:30

用餐日子：8及9月



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至於自助午餐，亦以生蠔海鮮為主打，提供多款新鮮海鮮，同樣可任食生蠔、凍蝦、刺身壽司等，海鮮控啱晒！此外，自助午餐限時以65折快閃優惠，人均低至$194，預訂周末自助午餐，小朋友還可免費參加Pizza Cooking Class，所有費用已包括一服務費。

香港諾富特世紀酒店「生蠔海鮮」自助午餐【65折】快閃優惠

預訂連結：KLOOK

價格：星期一至四 成人$269、小童$194；星期五至日 成人$378、小童$245

*周末設有Pizza Cooking Class，小童可免費參與

用餐時間：12:00 - 14:30

用餐日子：8及9月



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除了美食之外，香港諾富特世紀酒店的自助餐館也提供寬敞舒適的用餐環境和周到的服務。此外，餐廳位於市中心，交通方便，適合與家人、朋友或同事一同用餐和聚會。