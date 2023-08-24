Uniqlo減價｜夏季特價最後衝刺　 UT男女裝上衣/褲/背心內衣$39起

Uniqlo減價！Uniqlo特價！臨近暑假尾聲，Uniqlo突發推進夏末限定優惠！男女裝上衣、大熱UT、Tee恤、長褲、防走光裙、吊帶背心、內衣等全都有割價，最平低至$39起！Uniqlo減價期由即日開始！



（圖片來源：Uniqlo官方網站）

暑假雖然即將結束，不過香港向來持續悶熱至11月，這時候入手夏衣也不遲。如果你在尋找舒適且實惠的夏季服裝，不妨看看Uniqlo的夏末特價優惠！由男女裝上衣、大熱UT、卡通Ｔ恤、長褲、防走光裙、以至親膚內衣等都有割價，最平$39起買到。

（圖片來源：Uniqlo官方Facebook）

Uniqlo減價亮點【1】大熱 UT 一律$59起

Uniqlo的UT系列一直以來都是受歡迎的，是次聯乘了人氣卡通「龍珠」和迪士尼系列都有特價，一律$59~$79起。這些T恤款式豐富多樣，讓人在夏季中展現活力個性和時尚品味，喜歡的朋友都不妨去Uniqlo把握這個特價優惠！

（圖片來源：Uniqlo官方Facebook）

（圖片來源：Uniqlo官方Facebook）

Uniqlo減價亮點【2】男女裝上衣 低至$59起

Uniqlo上衣系列都有特價！其中女裝麻質混紡開領恤衫原價$199，現特價只需$99；男女通用麻棉企領恤衫原價$199，現特價只需$149；男女通用DRY色彩V領T恤原價$59，現特價只需$39，激抵！

Uniqlo減價亮點【3】親膚內衣 接近半價 特價$79

Uniqlo的親膚內搭系列都是夏天必備單品，系列亦做接近半價的折扣優惠！當中包括女裝無縫短身吊帶背心（附胸墊）和女裝AIRism吊帶背心（附胸墊），原價$149，現特價只需$79。這些內搭背心採用高品質的材料製成，質感柔軟舒適，適合在炎熱的夏季中穿著！

（圖片來源：Uniqlo官方Facebook）

Uniqlo減價夏季Last Call

官方網址：https://www.uniqlo.com.hk/

