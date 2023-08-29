鴻星優惠｜中菜優惠抵食套餐附地址　京式片皮鴨加上湯大龍蝦$268

鴻星中菜優惠！上湯波士頓龍蝦、京式片皮鴨打孖上$268食到！五、六、日貴少少要$298，不過都好抵食！ 睇下文看詳情及分店地址啦！



(圖片來源︰Facebook@鴻星）

上湯波士頓龍蝦1隻配稻庭麵、京式片皮鴨半隻埋單$268，三五知己分享最好不過。京式片皮鴨是中國京菜的代表之一，呈現出外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁的特點。烹飪過程非常講究，目的使鴨子的皮變得薄脆，肉質更加鮮嫩及增加鴨肉的風味。鴨子會被切成薄片，通常會連皮切下，這樣可以保持鴨肉的香氣和口感。一般會搭配蔥絲、黃瓜絲、甜面醬和薄餅，將鴨片包在薄餅裡，再加入配菜和醬料一起品嚐。

另一方面，大龍蝦是海鮮中的珍品，肉質鮮甜豐潤，非常受人們的喜愛。烹飪方法十分注重保留龍蝦的原汁原味。以上兩者都是精緻高雅的中國菜餚，它們在烹飪技巧和味道上都非常獨特。大家品嚐這兩道菜餚時還能體驗到中國烹飪文化的獨特魅力。

「歡樂共聚」套餐



供應日期：8月28日起

價錢：星期一至四$268；星期五至日$298



*優惠受條款及細則約束 詳情請向店員查詢

鴻星中菜 地址

觀塘開源道64號源成中心1樓 2628 0120

旺角太子道西193號新世紀廣場6樓601-601A號舖 2628 0890

