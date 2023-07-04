銅鑼灣美食臺北棧Check In Taipei實試　大阪炒麵蛋餅7大必食推介

銅鑼灣美食！愛台菜的朋友有福了，新派台菜館臺北棧（Check In Taipei）正式登陸銅鑼灣，新店以台灣鐵路及原住民元素為主題，打造出復古又充滿山林氣息的用餐環境。此外，新店亦備有一系列全新限定菜餚，以經典台菜為基礎，加入亞洲各國的美食元素，味道獨特，令人一試難忘！



臺北棧進駐銅鑼灣 台鐵原住民主題

臺北棧（Check In Taipei）出名可吃到一系列的新派Fusion台菜，且每間店均以台灣不同的風俗及文化為主題，題材圍繞天燈、海岸及山脈等，令人去每間分店都享有獨特的用餐體驗！近日，臺北棧宣布正式登陸銅鑼灣世貿中心，今次新店以台灣鐵路及原住民元素為題——門口門框參考了苗栗著名景點「龍騰斷橋」設計、卡位猶如19世紀台灣豪華火車「花車」的包廂、由逾千片木材製作的阿里山山脈景牆畫、大廳天花仲有原住民手繪畫（畫有梅花及台灣藍鵲）等，細節感滿滿，整體感覺既復古又充滿山林氣息，非常啱打卡！

（圖片由記者提供）

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至於食物，銅鑼灣店設有一系列限定菜式，當中記者至愛黄金芭樂鹽水雞撈粉皮、橘色海皇涮涮鍋粥、海鮮炒王子麵雞蛋蛋餅福袋、芋泥QQ麻糬肉鬆拿破崙…等，均是在經典台菜料理基礎上，加入亞洲各地美食元素，整體味道鹹甜有致好細膩。

必食推介【1】海鮮炒王子麵雞蛋蛋餅福袋

將大阪燒王子麵餅加台式蛋餅元素製成，醬汁甜甜鹹鹹，麵餅軟腍，又有麻糬，外層還包有煙韌的蛋餅，口感豐富！

必食推介【2】黄金芭樂鹽水雞撈粉皮

芭樂鹽水雞撈粉皮是經典台菜，不似平時般撈花士醬這麼膩，而係用店家自家製的「黃金汁」，這款汁由紅蘿蔔、腐乳及鹹蛋黃整成，味道鹹鹹地又清新，整體好fresh！

必食推介【3】橘色海皇涮涮鍋粥

台灣食涮涮鍋的精華是湯底，不過往往食到最後，個個都飽晒，且餘下的湯都超膩。店家想給人試到這個吸盡精華的湯底，又不想它太膩，所以用了豬骨、海鮮及蝦殼熬了橘色的海鮮湯，之後加台灣米及各式蔬菜即煮，鮮甜美味，熱辣辣食好正！最尾神來之筆還要加蝦頭油，整體味道更香濃！

必食推介【4】酸菜魚湯牛肉刀削麵

破天荒將酸菜魚湯混和台灣牛肉麵湯煮製，鹹香鮮濃， 記者鍾意牛展軟腍得嚟膠質重！刀削麵好彈牙及煙韌。不過記者覺得這款刀削麵略鹹，如果減鹹就更完美。

（圖片由記者提供）

必食推介【5】芋泥QQ麻糬肉鬆拿破崙

全枱一致讚好的甜品！ 沒想到麻薯、芋泥同肉鬆可以咁夾，口感好鬆脆香糯，又無平時食的拿破崙咁膩！

必食推介【6】芋泥椰絲奶奶麻糬

Check in Taipei名物奶奶麻糬！是次新品是點椰絲，還配有芋泥醬呢，芋頭怪啱晒！

（圖片由記者提供）

必食推介【7】紫米芋泥麻糬三文治

這款好適合不愛太甜的朋友，入面有紫米、芋泥及麻糬，外層包有糯米皮，是口感豐富的美食心水之選。

（圖片由記者提供）

臺北棧 Check In Taipei

營業時間：12:00-21:00

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心4樓7號舖

正式開業日：2023年7月5日

