Neway任唱任食火鍋12個鐘$299港女讚好抵　網民列舉3理由不宜去

放假去唱K，成了不少都市人喜愛的休閒活動，且近年Ｋ房餐飲都愈來愈多元化，其中至熱門莫過於火鍋放題，食好西同時盡情放歌，夠晒舒壓！近日有網民分享自己在Neway任唱任食火鍋足12小時，人均也不過$299的激爽體驗，可惜極少人和議不特止，還引來一片吐遭，更有網民列舉3大理由不建議去食！即睇當中有甚麼細節這麼惹爭議！



港女激讚Neway任唱任食火鍋12個鐘$299好抵 網民3理由不宜去食

（圖片來源：Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

有好嘢自然想分享，近日有港女去Neway唱通宵K，並於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」激讚唱足12個鐘，並任食火鍋放題，埋單不過$299好抵！可惜網民似乎不太受理，反以3大理由不宜去食！

有港女大讚去Neway任唱任食火鍋12個鐘才$299，好抵！（資料圖片，非來自Neway）

失火釀安全隱患！網民3大理由不宜唱K食火鍋

1/ K房及通道狹窄，冇乜消防通道，失火有安全隱患。

2/ 打邊爐好大味，長期在密閉空間食飯對身體不好。

3/ 黑暗環境食火鍋，好易倒瀉釀危險。



有網民列舉多年前的唱K火災事故，表示唱K的地方大多欠缺消防設施，加上通道狹窄，而火鍋又是明火煮食，一但失火就難以迅速逃生。此外，一般唱K，房間聲浪較大，很多顧客未必可即時聽到火警鐘聲，危機重重。

至於第二個理由，大家都覺得打邊爐好大味，長期待在密閉空食飯，通風不良，空氣一氧化碳濃度升高，對身體不好。另有網民也指食完一身味，感覺也很不好受。第三個理由，網民普遍唱K環境黑暗，在這樣的地方食火鍋，好易倒瀉，釀燙傷危機。