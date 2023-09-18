大埔美食｜大埔神石燒推$38鐵板餐飯湯任添 網民竟稱：幾平都唔去

大埔美食｜大埔日式食店神石燒推出半價低至$38鐵板餐優惠，而且任添飯、湯。不過，有街坊將相關優惠發佈到網上社區群組之後，不少網民卻表示多便宜也不會再去，直言餐廳有不少缺點。



（圖片來源：FB@Chan Jackie）

大埔神石燒牛扒專門店推半價優惠！扒餐$38起

大埔facebook群組「大埔 TAI PO」上，近日有街坊發帖稱區內的「神石燒牛扒專門店」推出了半價鐵板扒餐，並表示十分化算。

（截圖來源：FB@大埔@大埔Tai Po）

從餐廳的廣告屏幕可見，店方正提供5款鐵板套餐的優惠，包括美國雞扒拼法蘭克福腸、神石經典鐵板、美國Prime牛扒拼虎蝦等等。相關套餐的優惠價從$38起（原價為$76），大家不但可以選擇蒜蓉汁、黑椒汁或者神石汁作為醬汁，更可以任飲湯水、任添白飯。

（圖片來源：FB@Chan Jackie）

街坊嘛嘛：幾平都唔去

不過，有同組的街坊卻表示，即使餐廳推出半價也不願光顧。有街坊表示餐廳長期處於煙霧瀰漫的狀態，讓人感到焗促、不適，甚至被人形容猶如「自殺」。另外，有街坊批評不少肉的味道過鹹，白飯亦有異味，怕食用會傷害身體。此外，有人表示餐廳食品過於油膩，味道欠佳並獲得不少街坊認同。

（圖片來源：FB@Chan Jackie）

有街坊亦懷疑，店方近日財務欠佳，方要推出半價優惠「吸客」。有網民更表示，主打石燒的餐廳要推出鐵板餐，另闢新源，看來餐廳經營環境十分困難。

神石燒牛扒專門店（大埔店）

地址：大埔安慈路2號八號花園地下4號舖

營業時間：12:00 - 21:00 （週一至四）；12:00 - 22:00 （週五至日）

電話：5596 0634

