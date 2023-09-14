12蚊店｜中秋節手製燈籠大熱3款推介！網民自繪圖案！又靚又好玩

12蚊店好物推介！今年9月29日就是中秋節！年年買燈籠，今年何不換換新意，試下整手作燈籠？最近Daiso推出了一系列DIY燈籠套裝，今次《好食玩飛》記者便為大家推介３款大熱手製燈籠，有齊電池及所需材料，好簡單即整到，大人小朋友都輕鬆整出靚靚作品！



有網民大秀自家手製燈籠，手工非常精緻！（圖片經由IG@alan_sight授權）

12蚊店3款大熱中秋節手製燈籠 網民自繪圖案 手工精緻唔輸買

近日，大量網民在「12蚊店關注組 」Facebook群組中，分享自家從12蚊店買的材料包所製作的中秋節手製燈籠，大讚材料包款式多多，好易整，僅$20就買到大人小朋友半個鐘快樂！此外，網民Alan更在兔兔材料包上，以廣告彩上色，金色兔框加上點點圖案，為燈籠生色不少！手工精緻得不輸街邊買的燈籠，非常專業。

今次《好食玩飛》記者便為大家精選３款熱門手製燈籠，不知當中有沒有你心水？

12蚊店全新手製燈籠，非常受網民歡迎！（圖片來源：Daiso Hong Kong 官方）

12蚊店大熱中秋節手製燈籠【1】木框縷花燈籠系列

今年Daiso最大熱便是木框縷花燈籠系列，有著月亮、兔子、扇子、蓮花、傳統中式燈籠等各式材料包，選擇非常多！當中，最愛歡迎莫過於月亮及兔子，大量網民在12蚊店關注中Show作品，果真又靚又好玩！

（截圖自12蚊店關注組）

12蚊店大熱中秋節手製燈籠【2】牡丹羽毛圈圈燈籠系列

燈籠不一定是中空點燈的款式，猶如牌坊的類別也是不錯之選！Daiso另一熱門款式就是牡丹羽毛圈圈燈籠系列，材料包附有一個竹圈、羽毛、彩色燈串、兔兔公仔，可自由把材料組裝成各式牌坊款，更有網民加上玉佩、珍珠及流鬚，看上去好精緻又易整！

12蚊店大熱中秋節手製燈籠【3】書法紙手製燈籠

除了以上材料包，Daiso官方還推介一款隱藏的書法紙手製燈籠亦深受網民歡迎！先入手書法紙及彩紙撕碎備用，再分別用白膠漿貼上汽球。待膠水乾透就刺破汽球，留下紙殼，再連上冷線及LED燈即可，再一步步製成燈籠，挑戰度更大，不過出來的手製燈籠效果超文青，大家不妨試試！