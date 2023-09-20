中秋節團圓飯8間推介　米芝蓮棽粵賞維港／胡同尖沙嘴頂層可賞月

中秋節即將來臨，未知大家計劃好與親友在哪食團圓飯未？今次《香港01》「好食玩飛」記者為大家精選8間中菜館，包括巧手烹調的粵菜、上海經典佳餚及川菜辛辣風等，部分餐廳如棽粵更設有露台，吃飯同時可賞270°賞維港靚景兼賞月，是中秋團圓飯的理想選擇！



（圖片來自棽粵、帝京酒店獅房菜、胡同）

盆菜優惠：星級盆菜 4位用｜六國酒店 | 粵軒中菜廳｜外賣自取

中秋節2023團圓飯推介【1】棽粵──維港美景嘗米芝蓮星級佳餚及手工點心

近日於銅鑼灣開幕的「棽粵」（The Summit） 坐享全視線維港美景，又有米芝蓮星級廚師主理。提到棽粵的必食美餚，包括「蜜汁叉燒」叉燒經師傅長時間醃製調味後，在熊熊爐火之下燒製出，口感份外鬆軟，齒頰留香。至於「燈影煎堆」，講究師傅功夫，才可炸得細薄香脆，其通透程度，連燈光也可穿透！

至於點心方面，必食荀尖鮮蝦餃、蟹皇蒸燒賣、鮮帶子芋角、蜜汁燒鱔、花膠燴雞絲羮、金華玉樹雞、炆牛肋腩煲、竹笙菜苗卷、瑤柱荷葉飯、冷涮和牛卷等，選擇多多。為響應政府「香港夜繽紛」一系列夜巿活動，加上中秋佳節臨近，棽粵由即日起，晚上8時後，客人入座可享九折及免茶芥優惠。優惠期限直至另行通告。

中秋節2023團圓飯推介【1】棽粵 The Summit

中秋兼開幕優惠：晚上8時後，客人入座可享九折及免茶芥優惠

營業時間：11:30 – 22:00

查詢電話：2832 9293

地址：香港銅鑼灣謝斐道 535 號 Tower 535 25樓



中秋節2023團圓飯推介【2】帝京酒店帝京軒／獅房菜──荷塘月色 中秋節八道菜盛宴

帝京酒店推出中秋節帝京軒及獅房菜餐飲優惠，以矜貴食材炮製出可供二位、四位、六位及十二位享用的中式盛宴，無論大小家庭都同樣適合。當中必嘗原隻八頭湯鮑魚伴滋補海參扣鮑汁鵝掌，鮑魚肉厚鮮甜，嫩滑彈牙，伴以軟腍的黃肉參和鵝掌，口感腴滑柔嫩，每一口盡是矜貴滋味！

至於另一款高湯焗開邊乳龍蝦配長壽伊府麵，採用新鮮的本地乳龍蝦，以秘製高湯煮至肉質爽口彈牙，並加入牛油增添香氣，鮮味更加突出，配以麵質軟滑的長壽伊府麵，盡收味道濃郁香甜的高湯汁，滋味倍增。

家人共聚當然不少得滋潤湯品，獅房菜的濃湯竹笙黃耳海參燴燕窩，採用濃郁鷄湯配以滋補海參、竹笙絲和黃耳粒等食材慢火熬煮，綴以燕窩，炮製出味道鮮甜、滋味又養顏的矜貴湯羹。燕窩亦具吉祥之意，讓中秋之夜更添溫馨。

中秋節2023團圓飯推介【2】帝京酒店 帝京軒／獅房菜

供應日期：帝京軒／即日起至9月30日；獅房菜／只供應9月29日一天

價錢：2位$1,700、4位$3,400、6位$5,100，另加每位$850

地址：帝京軒／香港九龍太子道西193號帝京酒店3樓；獅房菜／香港九龍太子道西193號帝京酒店3樓

訂座電話：帝京軒／2622 6161；獅房菜／2622 6088

查詢：3552 3300

網址：https://www.cordishotels.com/sc/hong-kong/



中秋節2023團圓飯推介【3】香港美利酒店 x 老吉士 ── 經典招牌上海菜

香港美利酒店將與著名的老吉士上海菜館合作，在中秋節期間提供「滬上美饌」盛宴（每位價格從$538起）。是次聯乘將由9月27日至10月1日，由來自上海老吉士的鄭鐸與香港美利酒店中菜及宴會部副行政總廚陳忠秋攜手合作，炮製一系列老吉士最具代表性的經典佳餚，並根據午餐和晚宴的需求，提供2位、4位、6位和12位的菜單。是次中秋盛宴將包括老吉士招牌鮑魚紅燒肉、醉雞、酒釀蒸鰣魚、蔥烤鴉片魚頭和糯米紅棗等菜式，每道菜都按照老吉士本店的傳統配方烹調，以展現最佳的原汁原味，為中秋節盛宴帶來美味的享受。

中秋節2023團圓飯推介【3】香港美利酒店 x 老吉士

供應日期：9月27日至10月1日

供應時間：午宴/12:00至14:00，晚宴／19:00至22:00

價錢：午宴／2人套餐每人$588；4人套餐每人$568；６人套餐每位$558；12人套餐每位$538

晚宴／2人套餐每人$988；4人套餐每人$968；６人套餐每位$958；12人套餐每位$938



中秋節2023團圓飯推介【4】明閣 ── 星級粵菜晚宴

米芝蓮星級粵菜館明閣的「中秋甄選四人套餐」，由中菜行政總廚李悅發主理，選用了優質的食材，如花膠、鮑魚、和牛和東星斑，烹調出一系列豐富多樣的中秋料理，開胃前菜包括精選餐前小點、招牌明閣八小碟，還有可選的辣子雞絲或七味金磚豆腐。

湯品方面，推薦招牌菜花膠螺頭蜜瓜爵士湯，或彩棠蟹肉豆腐羹。魚鮮選擇包括鮮胡椒東星斑球或原汁原味的棗皇古法蒸原條東星斑。肉饌可選香軟的遠年陳皮和牛面頰，如果不吃牛肉，可以選潮蓮燒鵝半隻。

蔬菜方面，有鮮味的濃湯鮮竹花膠絲浸時蔬，或惹味的啫啫南丫蝦乾蝦膏芥蘭煲。主食有兩個選擇：窩燒鮑魚粒瑤柱燴飯或薑葱叉燒撈蝦籽粗麵。最後，甜品有三個選擇：楊枝甘露、遠年陳皮紅豆沙或蛋白杏仁茶，為這餐風味獨特的中秋盛宴劃上完美的句號。

中秋節2023團圓飯推介【4】明閣

供應日期：9月29日及30日

價錢：$4,452

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓

查詢：3552 3300

網址：https://www.cordishotels.com/sc/hong-kong/



中秋節2023團圓飯推介【5】胡同 ── 10道菜中秋晚宴 賞維港靚景

如果想一邊欣賞月亮，一邊與家人共享中秋節餐，必去位於尖沙咀H Zentre頂層的胡同餐廳！餐廳將於9月28日和29日推出中秋晚宴（每位$1,280），由大廚精心為客人準備了10道美饌，包括葱香手撕雞、藤椒鮮鮑片、菠菜百頁卷、金蒜老虎蝦、雞油慢煮鱈魚、葱燒牛柳、香煎帶子葱油拌麵、鮮淮山百合銀杏炒蘭度和石榴雪葩等。其中，甜品麻辣朱古力慕絲為中秋節特別創作，其形狀如明月，光滑表面刻有月亮紋理，口感輕盈，味道香甜並帶有微妙的麻辣風味。為了增添中秋節的氛圍，中秋晚宴還設有中式傳統燈籠工作坊，讓客人可以親手製作燈籠作為家居裝飾品！

中秋節2023團圓飯推介【5】胡同

供應日期：9月28日及29日

價錢：每位$1,280

地址：尖沙咀中間道15號H Zentre 18樓

查詢：3428 8342

網址：www.hutong.com.hk



中秋節2023團圓飯推介【6】Dim Sum Library ── 8道菜中秋晚宴

Dim Sum Library主打精緻點心和創意菜式，在中秋節期間也推出了應節的8道菜中秋節晚宴，讓大家享受至鮮滋味。菜單上有多款精心製作的佳餚，如柚子胡椒蝦餃、紫蘇田螺芋角以及花膠響螺牛肝菌燉土雞湯，這些菜品均口感鮮美且滋補。作為中秋宴的主菜，又有狀元紅蒸馬友、茶樹菇醬蘆筍炒日本元貝和石燒大澳蝦醬唐生菜，以調味品突出食材的原味。主食方面，石鍋鵝肝和牛炒飯香氣四溢，味道濃郁豐富。最後，還有清爽的石榴甘露，作為這道8道菜中秋宴的完美結尾。

中秋節2023團圓飯推介【6】Dim Sum Library

供應日期：9月28日至30日

價錢：2位$988、4位$1,888

地址：金鐘太古廣場1樓124舖

查詢：3643 0088

網址：www.dimsumlibrary.com.hk



中秋節2023團圓飯推介【7】Grand Majestic Sichuan ── 中秋川式海鮮宴

想吃獨特點的中秋團圓飯？川菜館Grand Majestic Sichuan向北角麗宮酒樓夜總會的60年代風華致敬，提供舒適的用餐環境和華麗的裝潢，不僅注重食材和味道，還追求菜品的精緻造型。除了推出時令秋季菜譜外，餐廳的大廚還特別創作了幾道應節中秋菜，如酒香麻辣涼拌海鮮，使用自製酒糟拌勻鮑魚、蜆貝、螺肉和象拔蚌仔，這道菜充滿濃郁的酒香味，開胃又美味。另外，他們還提供混合燒椒醬的日本帝王蟹腳肉涼皮（需提前48小時預訂），蟹肉爽彈鮮美。而甜品方面，他們推出了傳統成都小吃——三大炮，這是糯米糰沾上黃豆粉和紅糖汁，口感煙韌，清甜可口。這些菜品讓您在川菜館享受到美味的同時，也能感受到濃厚的中秋節氛圍。

中秋節2023團圓飯推介【7】Grand Majestic Sichuan

地址：中環遮打道16至18號歷山大廈3樓301號舖

查詢：2151 1299

查詢：https://grandmajesticsichuan.com/



中秋節2023團圓飯推介【8】大公館 ── 中秋團圓盛宴「賞•皓」及「迎•月」

大公館今年推出２款四位用的中秋團圓盛宴「賞•皓」及「迎•月」，分別定價為$2,688 及$3,288，當中包括多款招牌及特色菜餚如「黑魚子花雕醉南非鮮鮑魚」、「禪衣廣東龍蝦球」、「西班牙火腿金芙蓉蒸星斑球」及「脆米蒜香雞」等，巧手小菜締造美好的團圓氛園。

（圖片來源：大公館官方）

中秋節2023團圓飯推介【8】大公館 Greater China Club

供應日期：9月16日至9月30日

地址：九龍荔枝角長義街9號D2 PLACE ONE 10樓A

查詢：2743 8055

查閱菜單：https://bitly.ws/TUV8

