良心食店10間平價推介｜$29叉燒拉麵+$35兩餸飯放題 最平$10起

良心食店｜香港出街食飯越來越貴，同時又有不少食店關門結業，有食店良心價益街坊。《香港01》「好食玩飛」記者集市面上10間抵食食店，最平$15揚州炒飯、$19燒味雙併飯、$30有找的平價早餐、$20左右更可食到海南雞飯！



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抵食燒味飯，是糧尾恩物！（圖片來源：「香港茶餐廳及美食關注組」Facebook群組）

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良心食店推介【1】鄭記——$35兩餸飯放題

油麻地鄭記大桶兩餸飯最近推出$35兩餸飯放題，超抵價錢𣊬間引起網民關注！每晚9時至10時半，食客可無限任添近20款中式家常菜式，如各種炒瓜、炒肉、炸物等，唯一要求是必須完成一碟才可添餸。另外，餐廳亦有$35任選餸菜外賣優惠，盒內不限菜款「塞滿一盒」，可配飯或淨餸，是加餸之選！

鄭記大桶兩餸飯

地址：油麻地彌敦道488號地舖



良心食店推介【2】岩盤牛扒 ミディアムレア ステーキ（天水圍店）—— $29日式叉燒拉麵

日式料理價錢一向偏貴，不過深水埗店的岩盤牛扒推出限時優惠，逢星期六日及公眾假期上午9時至中午12時，特惠拉麵價錢只售$29，包日式叉燒一件、溏心蛋、玉米、海帶、木耳，麵底更可選拉麵、烏冬或蟹王麵（+$6）。特別提醒，只有天水圍店才有優惠！

岩盤牛扒 ミディアムレア ステーキ（天水圍店）

地址：天水圍天華路30號T Town South地下SG14& SG15號舖

營業時間：11:30 - 22:00

電話：2191 3298



良心食店推介【3】隆亨邨富記大牌檔—— $38晚市小菜

在大圍隆亨邨屹立超過28年的富記大牌檔，近日在其fb專頁表示「晚市生意一落千丈」，宣布「自己救市」，推出晚市小菜優惠「益街坊」，凡惠顧晚市小菜（酒水除外），凡惠顧滿$200可選$38小菜一款，滿$400可選兩款；滿$600可選三選。

$38小菜選擇共有10款，包冬瓜豆腐火腩煲、酸菜生魚片、金不換炒蜆、薑蔥枝竹斑腩煲等貴價菜，可見老闆誠意十足！有關優惠適用於星期一至五，星期六日及公眾假期每款小菜加$20。

+ 2

富記大牌檔

地址：大圍隆亨邨熟食亭5-12號

營業時間：06:45 - 23:00

外賣熱線：2696 3497



良心食店推介【4】Oh爸——$10原味雞蛋仔

在百物騰貴的年代，曾經的香港平民小吃代表「雞蛋仔」，有舖頭已經賣到廿幾三十元一底。位於灣仔的Oh爸推出推廣優惠，即叫即做原味雞蛋仔只售$10。有facebook香港茶餐廳及美食關注組組員食後分享，味道不錯，新鮮又好食！

良心食店推介【5】朗益——深水埗$19燒味雙併

深水埗超級平的燒味店「朗益」，每日下午2時至晚上8時限時優惠，最平單或雙併燒味飯$19有交易。燒鴨、白切雞、紅腸、油雞、鹹蛋外賣單雙併價錢亦都只是$21。想食得「豪」啲，燒肉四寶飯$25超值！

更多介紹可睇 ▼ ▼ ▼

深水埗朗益燒味工房

地址︰深水埗基隆街363-365號地舖

查詢︰2408 8867



地址︰深水埗北河街54號地舖

查詢︰2474 9188



良心食店推介【6】有間茶記响附近——$15揚州炒飯

土瓜灣茶餐廳「有間茶記响附近」為答謝街坊，推出$15揚州炒飯，絕對是窮人恩物！$15揚州炒飯於每日下午3時開始供應，售完即止。有網民於Facebook群組《香港茶餐廳及美食關注組》分享該$15揚州炒飯，並指炒飯粒粒分明，蝦仁有4至6粒，叉燒粒量好足，形容是「至抵」炒飯！

有間茶記响附近

地址：土瓜灣浙江街19-23號旭日豪庭地下6號舖

營業時間：07:00 - 22:00

電話：9696 3896



良心食店推介【7】湖南老家飯店 ——太子$20超抵食外賣海南雞飯

太子的湖南老家飯店，主打湘幾年前開始就有售價平價外賣海南雞飯，至今都無加價，每份仍售逆市價$20，深受街坊喜愛！不少網民都評價，雖然味道未算最出色，但能以如此便宜價格吃到去骨海南雞飯，性價比極高，值得再吃。店舖亦有售賣其他外賣飯盒包括中式兩餸飯、川式口水雞飯、紅燒豬手飯，亦有湘川特式酸菜米線或手工拉麵，每碗只售$18起。除了海南雞飯，其他款式都相當抵食，想慳錢的話也可以一試。

湖南老家飯店

地址：太子太子道西96-100號萬年大廈地下A舖

營業時間：11:30-21:00



良心食店推介【8】若男冰室——荔枝角$2X雙併粉麵連飲品早餐

提到抵食夾大件的冰室，莫過於位於荔枝角工廈的若男冰室！餐廳不論早午市都非常抵食，4款早餐一律$2X，如網民至愛的火腿絲通粉+煎雙蛋+多士+飲品，不過$28！至於午餐碟頭飯也不過$36-$42，價錢平，仲非常大碟，被網民喻為「糧尾救星」。

若男冰室

地址：荔枝角長沙灣道912-914號時信中心地下1號舖

營業時間：06:45 - 17:00（逢星期日休息）



良心食店推介【9】鴻運燒臘美食——$2X雙併燒味飯

提到平靚正燒味，在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」的屏霸燒味店莫過於位於淘大花園附近的「鴻運燒臘美食 」！一盒雙併燒味飯僅售$30，已多餸到滿瀉，照片可見，飯盒內的紅腸、燒肉及又燒幾乎塞爆盒，樓主將燒味搬出來更可以裝滿不銹鋼碟，CP值爆標！

鴻運燒臘美食

地址：牛頭角牛頭角道33號地舖1B

電話：2758 5911



良心食店推介【10】邁爵斯——深水埗$43意粉山

深水埗有不少$50內就食得飽的餐廳，而邁爵斯M.Y Majesty便是其中之一！餐廳位於深水埗，以大件夾抵食著名，店內共供應多款意粉，包括香蒜白酒蜆肉意粉、自家製肉醬意粉、經典卡邦尼意粉等，價錢最平$43起，每碟意粉都超巨型，猶如一座山，望落超澎湃！

邁爵斯M.Y Majesty

地址：深水埗福華街15號地舖

電話：9457 9068



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