Uniqlo減價｜限時7日大特價優惠3亮點　女裝上衣/褲/連身裙$39起

Uniqlo減價！今日起，Uniqlo推1連7日休閒服裝大特價！今次割價主要集中在女裝及童裝上，如上衣、大熱UT、連身裙、Tee恤、長褲、防走光裙、吊帶背心、內衣等，最平低至$39起！Uniqlo減價期由即日開始，為期一星期，粉絲們要把握掃貨機會！



今次優惠大都集中在女裝，可以以筍價入手一系列休閒單品！（圖片來源：Uniqlo官方網站）

Uniqlo減價限時7日，今次主打一系列休閒單品，切合上班、約會、做運動等不同場合使用。當中，必掃女裝上衣、熱門的UT印花T恤、卡通圖案T恤、襯衫、連帽外套、針織外套、2WAY 肩背包、背心裙及親膚內衣等，最低價格只需39元起。

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Uniqlo減價亮點【1】女裝短袖、印花 T 恤、AIRism打底一律$39

出街點少得百搭的T恤，是次Uniqlo特價，最注目莫過於男女 U 圓領通用 T 恤、棉質寬鬆條紋 T 恤、童裝UT及女裝 AIRism U 領 T 恤及吊帶背心打底一律$39！顏色多、尺寸齊，甚麼年齡層及身形的人都找到心頭好。

（圖片來源：Uniqlo官方Facebook）

（圖片來源：Uniqlo官方Facebook）

Uniqlo減價亮點【２】女裝上衣、針織外套、連帽外套$59起

Uniqlo的百搭女裝上衣系列，一直以來都是受歡迎，今次限時7日有不少特價品，價錢由$59！這些上衣款式豐富多樣，讓人盡展活力個性和時尚品味，喜歡的朋友都不妨去Uniqlo把握這個特價優惠。

（圖片來源：Uniqlo官方Facebook）

（圖片來源：Uniqlo官方Facebook）

Uniqlo減價亮點【3】休閒長褲$79起

今次Uniqlo特價，休閒長褲一律$79起！長褲有兩款大熱單品有得平，首先是尼龍超彈性窄腳長褲，採用高彈性尼龍面料，修身剪裁，舒適又具有良好的彈性，讓人腿部線條更加突出，原價$199，現在特價只需$149；其次是泡泡紗輕便休閒短褲，採用輕盈的泡泡紗面料，帶來涼爽舒適的穿著體驗，非常適合休閒時尚的造型，原價$99，現在特價只需$79！

（圖片來源：Uniqlo官方Facebook）

Uniqlo減價 9月優惠

日期：即日起至9月26日

官方網址：https://www.uniqlo.com.hk/

